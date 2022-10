Sabag Montiel pidió que un referente libertario se haga cargo de su defensa: "No se por qué me nombra"

La causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner parece haber tomado un giro por demás relevante. Fue luego que el autor material del intento de asesinato, Fernando Sabag Montiel, presentara ante la Justicia un planteo escrito de puño y letra en el que avisó que renuncia a su defensa oficial e hizo un extraño pedido para que un referente libertario se haga cargo de la designación de sus nuevos abogados.

El planteo llegó ayer a la tarde al despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti. Son un par de párrafos redactados por el propio Montiel pero que posee tecnicismos propios del lenguaje jurídico. Allí se presentó en la causa, nombró a la jueza y al secretario a cargo y planteó que no quería estar más bajo la defensa de los abogados oficiales Juan Martín Hermida y Federico Irusta.

Pidió “la desvinculación permanente” de ambos defensores y aviso que “prestará la propia defensa de forma momentánea a mi mismo hasta nuevo aviso u orden de asignar un nuevo abogado de forma particular y privada no pública”. Es decir, no quiere estar más bajo la órbita de la defensa publica sino que pretende abogados privados.

Pero el punto llamativo llega un párrafo más abajo. “Dejo la defensa en poder a elección del señor Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo al nuevo abogado”, escribió en las últimas dos líneas de la presentación que culmina con su firma y huella dactilar.

La carta que Sabag Montiel le mandó a la jueza Capuchetti.

Hasta el momento, Sabag Montiel estaba bajo el abanico de los mencionados abogados con los que atravesó desde un primer momento la imputación y el posterior procesamiento por tentativa de homicidio calificado. Ese procesamiento no fue apelado por los letrados por lo que lo dejaron a un paso del juicio oral.

Quién es Hernán Carrol

No bien se dio a conocer la carta de Sabag Montiel, el nombre del día fue Hernán Carrol.

Se trata de un dirigente político que fue candidato a concejal de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires y se define como referente de la organización Nueva Centro Derecha, espacio de "lucha contra el socialismo K".

De acuerdo a lo que contó en una entrevista en C5N no tiene relación directa con Javier Milei ni José Luis Espert. “En La Matanza nos presentamos dentro de Republicanos Unidos y se nos permitió ir en la boleta de Avanza Libertad. En mayo de 2021 nos distanciamos de Milei y con Espert no tengo relación, solo con la gente del espacio en La Matanza”, explicó.

Acompañado de su abogado Hernán Seian, el dirigente que viene de ser uno de los referentes del grupo de propietarios de gimnasios que protestó contra las restricciones sanitarias en 2020 se desligó de Sabag Montiel. "Desconozco por qué Sabag Montiel me nombra", lanzó.

Habla Hernán Carrol

El dirigente libertario sostiene que su relación con Uliarte se limita a unos tres días. El primer contacto fue para invitarla a un live de Instagram que se iba a hacer el día siguiente, a mediados de agosto, para hablar de "los planeros y el trabajo". La idea de contactarla fue por las apariciones tuvo la mujer en Crónica TV hablando del tema

Al día siguiente llegó el momento de la transmisión en redes sociales donde se habló del tema y apareció Sabag Montiel. De ahí surgió una invitación al cumpleaños de Martín Almeida, un artista conocido en el ambiente libertario. Este jueves Carrol le contó a PERFIL que "fueron 40 minutos y notamos que eran raros, no eran una pareja como cualquier otra".

Unos 10 días después llegó el ataque a la vicepresidenta y Carrol creía que había sido algo armado. Cuando le contaron que los involucrados eran Sabag Montiel y su pareja creyó que había sido un armado y por eso le escribió a Uliarte para avisarle que varios abogados le habían escrito pidiéndole su teléfono para representarlos legalmente a cambio de fama. A continuación, Carrol explicó por qué cree que fue nombrado en la carta que Sabag le mandó a la Justicia.

—Me está nombrando porque para mi no están incomunicados. Le debe haber llegado el ofrecimiento que yo le hice a la chica de los abogados que me habían escrito porque para mi no es verdad que están incomunicados. Si la jueza quiere yo se lo doy, tengo acá en el teléfono los chats con ella.

—¿Tiene pensado presentarse ante la Justicia?

A mi no se me imputa nada, el flaco simplemente habló como que tenía que ser el que designe a sus abogados. Anda a saber cómo se filtró, pero flaco, ¿Quién te conoce? ¿Cómo me vas a nombrar a mi si no te conozco? De Sabag no tengo ni el número de teléfono pero están a disposición mis 300 chats que no borro, tengo un montón de abogados que me escribieron que quieren fama y son marketineros.

—¿Notó algo raro en Uliarte y Sabag Montiel cuando los vio personalmente en el cumpleaños al que fue invitada en el live de Instagram?

—Ellos no hablaron de política en el cumpleaños. Sólo estuvieron 40 minutos en los que solo hablaron de sexo y de cosas de pareja. Ella contó que había estado con un productor de televisión y que el (por Sabag) era su amigo, pero como el productor la había engañado había terminado con este. Nosotros nos mirábamos y decíamos 'pero flaco, vos sos el novio, cómo está diciendo esto'.

Uliarte y Sabag Montiel estuvieron en un vivo de Instagram con Carrol antes del atentado.

—¿Pudo hablar con Sabag Montiel?

—No, sólo los mirábamos porque eran raros. No eran una pareja normal como las que conozco.

—Usted dijo que no creía en el atentado en un primer término y que por eso se comunicó con Uliarte para avisarle que le habían escrito los abogados. ¿Cómo transcurrió esa conversación?

—Uliarte estaba media excéptica. Me pidió que me arme un Telegram después del ataque. En primer término la conversación fue de chusma, uno quería saber qué había pasado. Para mi en un principio era falso el atentado, nada me cerraba porque no había custodia y llegaron al lado de Cristina. Después de ver los chats donde habla con el chabón me quedó claro que evidentemente tenían un problema en la cabeza.

—¿Conoce a Gabriel Carrizo, Agustína Díaz o alguno de los otros integrantes del grupo conocido como 'Banda de los Copitos'?

—No, sólo supe de Carrizo cuando me enteré que lo habían detenido y que supuestamente era el dueño de los copitos. Yo no tenía ni idea quien era.



