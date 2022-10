Un nuevo testimonio compromete a Nicolás Gabriel Carrizo en la investigación que intenta descubrir los móviles del atentando fallido contra Cristina Fernández de Kirchner. Su ex pareja develó una charla previa al 1 de septiembre donde le decía que "iba a pegar algo groso". Se trata de Yaquelin, la mujer con la cual el hombre que proveía de materia prima a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte para la venta de algodón de azúcar tiene un hijo de cuatro años.

El 2 de agosto, semanas antes del primer día de septiembre en el cual Sabag Montiel intentó dispararle a la ex Presidenta, Carrizo le expresó a la mujer: "'No sigas con este tema de las pensiones, esperame unos cuantos meses porque me va a salir bien este negocio groso y te voy a poder dar las pensiones, a vos al nene y su otra mujer y a su otro hijo'. Que se iba a cagar en guita. Así me dijo".

Según reconstruyó Télam, la mujer agregó: "El 2 de agosto de 2022 es la última vez que lo vi y fue lo que conté. Yo me quedé mirándolo y le dije que siempre decía lo mismo. Esto mismo me lo dijo muchas veces varios años antes. Siempre me decía que le iban a salir negocios grandes y que se iba a llenar de plata y no me iba a faltar nada".

Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte cuando salieron a despegarse en televisión de Fernando Sabag Montiel.

De acuerdo al relato de Yaquelin, todo tomó sentido cuando supo lo que había sucedido en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta. "Yo llegué a pensar que estaba vendiendo marihuana, pero él no me dijo eso. Cuando pasó lo de Cristina mi rompecabezas se armó. En un momento de enojo caí. Acá en la villa saben quien es el papá de mi nene y la gente me mira de pies a cabeza. Yo me puse mal porque por su moco la gente me mira mal a mí, mis familiares me bloquearon, me cerraron las puertas, yo caí en una depresión", confesó.

Incluso contó que casi un mes después del intento de magnicidio, ya con Carrizo detenido por sus chats con Brenda Uliarte, le mandó un mensaje. "Gabriel después de mandarte tantas cagadas, sos una vergüenza, qué le vas a decir a tus hijos cuando crezcan, ahora entiendo el negocio grande y sucio en el que metiste. Sos un pelotudo, te arruinaste vos solo y manchaste a tus hijos. Justo te venís a meter con Cristina", le espetó la mujer.

Abogado de Cristina Kirchner vinculó la carpintería de Revolución Federal con Macri y Caputo

La relación entre Carrizo y Yaquelin

Si bien la mujer relató que Carrizo nunca contó su deseo de atentar contra la vida de Cristina Kirchner, lo definió como un machista que la maltrataba y no le pagaba la cuota alimentaria para el niño de cuatro años. Se habían conocido en 2016, en 2018 nació el vástago y en 2019 rompieron su relación sentimental.

Además relató que Carrizo se mostraba hostil en redes sociales contra Mauricio Macri y la Vicepresidenta, pero que nunca develó una filiación política.

En aquellos años de relación, Yaquelin rememoró que Carrizo le había expresado que si le pagaban por hacer "algo groso" estaría dispuesto a realizarlo, por lo que reflexionó que podría tratarse de "algo malo".

Cristina Kirchner pidió ser querellante en la causa que investiga las amenazas y el financiamiento de Revolución Federal

Cuáles son las pruebas contra Nicolás Gabriel Carrizo

El 2 de septiembre, un día después del ataque fallido de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo hicieron un intercambio de mensajes que aceleraron su detención.

- Carrizo: ¿Queres hacerlo?.

- Uliarte: Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando (por Sabag Montiel) no tiene mucha práctica, le tembló el pulso.

El día del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

- Carrizo: "Te vincularon en el caso. Te diría que vengas acá".



- Uliarte:¿Posta se saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui, ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá.



- Carrizo: Si saliste por todos los medios. Sos la novia.



- Uliarte: Sí, pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar, yo sé porque te lo digo.



Ambos están apuntados por la Justicia por ser partícipes secundarios penalmente responsables del delito de "homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa", junto a un embargo de 100 millones de pesos.

