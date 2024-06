Diputada boliviana: "Han reproducido la receta de Chávez para perpetuarse en el poder"

La legisladora boliviana, Luciana Campero Chávez, señaló que el intento de golpe de Estado en Bolivia fue una "intención de Arce para mejorar su imagen" por la criris económica. "Es realmente vergonzoso hasta dónde puede llevar el gobierno del MAS a toda la ciudadanía boliviana", expresó. Por otro lado, sostuvo que en Argentina "hay una democracia mucho más sólida" que en Bolivia. "En Argentina respetan la institucionalidad, no pisotean el Poder Ejecutivo ni el Judicial", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luciana Campero Chávez es diputada nacional de Bolivia por el partido Comunidad Ciudadana.

¿Qué relación tiene su partido Comunidad Cudadana con MAS?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Comunidad Ciudadana es el partido oposición del Movimiento al Socialismo, es el más importante de la oposición y está representado por Carlos Mesa, quien fue ex presidente del Estado ya que, en 2019, el MAS le robó la elección a través del fraude electoral.

Desde su perspectiva, ¿qué nos puede aportar de lo que pasó ayer en su país?

Después de analizar la situación desde cerca, hemos visto que esto fue un show montado por Luis Arce, fue un intento de autogolpe muy blando. Con esto quedó muy evidenciado la intención de Arce de mejorar su imagen, la cual estaba en caída por la crisis económica que estamos viviendo en mi país.

El comandante Zúñiga responde única y exclusivamente al señor Luis Arce Capacura. Esto se viene preparando hace una semana, desde que tenemos la presencia de 80 militares venezolanos en el país que han ingresado a Bolivia sin el permiso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el Parlamento.

Bolivia: Milei evita pronunciarse, pero Mondino advirtió que "la democracia no se negocia"

Y lo más lamentable de todo este show grosero en contra de los bolivianos es que ha habido gente de toda la región que se ha alarmado y ha respaldado al gobierno democrático de Luis Arce, cuando lo único que se ha buscado a través de este montaje ha sido mejorar la imagen del presidente.

¿Por qué digo esto? Porque al momento de la detención de Zúñiga, cuatro horas después de todo el show que ha montado Arce en la plaza, declara que todo ha sido montado y orquestado por Arce para mejorar su popularidad. Además, el comandante fue quien se entregó a la policía, enfrente a los medios de comunicación.

Voy a repetir las palabras de José Zúñiga : “El domingo el presidente me dijo que la situación está muy jodida y que esta semana va a ser crítica. Es necesario prepararse para levantar mi popularidad”. Después Zúñiga cuenta que le preguntó si sacaban los blindados y que Arce respondió “Sácalos”. Luego le cortaron la posibilidad de seguir hablando, y se lo llevaron detenido.

El comandante José Zúñiga encabezó el fallido intento golpista.

¿Dónde más va a llegar el Movimiento de Socialismo para seguir perpetuándose? Han reproducido la receta de Chávez para perpetuarse en el poder, cuando se dio un autogolpe para mejorar su imagen hace 22 años y seguir hasta el día de hoy en Venezuela . Es realmente vergonzoso hasta dónde puede llegar y llevar el gobierno del MAS a toda la ciudadanía boliviana.

José Zúñiga, ¿la cabeza detrás del golpe?

Quiero entender la mente de José Zúñiga: ¿Por qué aceptaría hacer lo que le pidió Arce si, al mismo tiempo, iría preso y tenía pensado contarlo? ¿Cuál sería su móvil?

Para empezar, Zúñiga era el número 47 de todo su curso militar, o sea, no tenía la condición ni siquiera para asumir como Comandante General del Ejército de Bolivia. Nunca un número 47 llega a ser el Comandante General del Ejército, eso ha sido un favor emitido por el gobierno de Arce.

En segundo lugar, lastimosamente todo en Bolivia es prebenda. ¿Usted quiere cobrar peajes de ingresos de Argentina por Bermejo a Bolivia? Para estar en ese puesto, todo es prebenda. Todo es favor, tienes que ser militante del movimiento socialista para ocupar un cargo alto dentro del gobierno nacional. Por supuesto que Zúñiga ha recibido un favor de Luis Arce y del gobierno nacional, ya sea dinero u otra cosa.

José Zúñiga denunció que Luis Arce orquestó un autogolpe.

Sigamos con esa hipótesis. Luis Arce le promete a Zúñiga algo que le interesa mucho y, por lo tanto, se confabulan. ¿Pero, entonces, por qué cuando lo atrapan termina develando ese pacto?

Creería yo que parte del trato era que Zúñiga pudiera escapar del país y que Arce no ha cumplido esa parte de la promesa porque vio, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que la gente no estaba creyendo el espectáculo montado en Plaza Murillo. Entonces no le quedaba otra.

Ya le digo, cuando Zúñiga se retira con los militares de la plaza, el auto en el que él se encontraba iba a 5 kilómetros por hora, o sea, una persona caminaba más rápido que el vehículo. Además no iba ni un solo policía detrás del vehículo, ¿qué clase de golpe de Estado ha sido este? Fue todo tan bizarro y tan raro que el presidente lo encara, pero sin protección de los policías, cuando hay miles de puertas por donde los policías hubieran podido entrar a Palacio Quemado.

El cara a cara de Luis Arce y el general Zuñiga en pleno intento de golpe de Estado

¿Qué opina del sistema político argentino? ¿Cómo ve nuestra democracia?

Argentina tiene una democracia mucho más sólida que Bolivia, ya que en su país respetan la institucionalidad, no pisotean el Poder Ejecutivo ni el Judicial. En Bolivia, Arce comanda y pisotea el Poder Judicial, Legislativo y Electoral.

En Argentina existe cierta independencia, la cual se traduce en el respeto a la democracia. Su país tiene elementos importantes para, incluso, profundizar en el sistema demorático, como las PASO, en donde no tienen que participar únicamente los militantes de un partido político sino que pueda hacerlo toda la ciudadanía. Eso me parece que es un ejemplo que deberíamos seguir los bolivianos.

AO VFT