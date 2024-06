El intento de golpe de Estado en el país vecino de Bolivia, y la consecuente reacción por parte del presidente Luis Arce de echar al jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, motivó la reacción de líderes de distintos países y de casi todo el arco político argentino.

Sin embargo, la Casa Rosada evitó pronunciarse y Javier Milei se mantiene hasta el momento en silencio respecto del conato que puso en vilo a la sociedad boliviana.

La única reacción por parte del Gobierno fue la de la canciller Diana Mondino, quien demoró en salir a marcar posición y lo hizo luego de que la mayoría de los países de la región se hubiesen pronunciado en un fuerte rechazo a lo sucedido en La Paz.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia.”, sostuvo el mensaje de la Canciller desde su propia red social.

Intento de golpe de estado en Bolivia

En efecto, no hubo comunicado ni por parte de la cancillería, la Oficina del Presidente de la República Argentina, ni tampoco del jefe de Estado argentino.

“Estamos analizando el tema”, sostuvieron desde la Casa Rosada sin profundizar y sin tomar posiciones respecto de los hechos.

Tampoco se pronunciaron ninguno de los otros integrantes del Gabinete, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni el de Defensa, Luis Petri, ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o Luis “Toto” Caputo, el “mejor ministro de la historia”, según Milei.

Intento de Golpe en Bolivia: quién es Juan José Zúñiga, el general detrás de los militares sublevados

Al parecer, el principal proveedor de discurso del Gobierno, Santiago Caputo, no estuvo lo suficientemente activo durante la tarde del miércoles como para que OPRA se pronunciase ante los hechos de violencia que pusieron en jaque a la democracia boliviana.

Incluso, mientras se desarrollaban los hechos y se multiplicaba la información en los portales y señales de noticias, el presidente Milei tuvo tiempo para compartir en sus redes información acerca de la Secretaría de Finanzas y la licitación de Lecaps. También compartió un mensaje del economista asesor de Luis Caputo, Federico Furiase, del integrante del equipo de vocería, Javier Lanari, del diputado chubutense, César Treffinger, pero hizo silencio respecto de Bolivia.

El contraste con otros presidentes de la región fue muy potente. Desde Lula Da Silva, hasta Luis Lacalle Pou, o el paraguayo Santiago Peña (con quien Milei mantiene buena sintonía) se pronunciaron en un enérgico repudio, pero la Casa Rosada decidió prácticamente omitir lo sucedido.

Tampoco hubo pronunciamiento por parte de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Hasta el bloque del PRO y su jefe Cristian Ritondo condenaron el intento del golpe de Estado, aunque la nota disonante la marcó Fernando Iglesias, quien estuvo en reciente gira por Europa con Milei, quien reclamó en tono irónico que el peronismo repudie el golpe de Estado de 1943. Además, adhirió a la posición Jeanine Añez Chávez. Tampoco Mauricio Macri tuvo pronunciamiento alguno.