Por qué puede ser declarada inconstitucional la Ley Bases

El oficialismo consiguió finalmente la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal. Con esta votación, el Poder Ejecutivo queda facultado para promulgar e implementar ambas normas. No obstante, especialistas en leyes aseguran que podría ser declarada inconstitucional.

Ley Bases: contra los principios laborales

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado y exconsejero de la Magistratura de CABA, Juan Pablo Godoy Vélez quien expresó que la Ley Bases “va en contra del régimen vigente en materia laboral y de los principios laborales fundamentales”.

La CGT y su planteo contra el DNU

Según el entrevistado, “es muy probable que, cuando este asunto llegue a los tribunales, sea declarado inconstitucional”. Y agregó: “Nuestro sistema de control de constitucionalidad se necesita plantear un caso concreto y aunque esto puede servir como precedente, solo resuelve el caso específico, salvo en acciones colectivas como la que la CGT planteó contra el DNU 70/23, donde se declaró la inconstitucionalidad y se aplicó a todas las personas”.

En continuidad con el tema, el abogado sostuvo que según la ley actual, si la Comisión Bicameral no trata un DNU en 15 días hábiles, se considera vigente y esto significa que no se puede obstaculizar su entrada en vigencia. “Si el Congreso considera que no debe entrar en vigencia, debe actuar y tratarlo”, añadió.

En cuanto al tramo laboral del DNU, “la CGT presentó un planteo de inconstitucionalidad en un amparo colectivo en representación de todos los trabajadores”, aclaró Godoy Vélez. Y continuó: “La justicia aceptó el planteo y declaró la inconstitucionalidad, lo que es importante porque, en acciones colectivas, las decisiones de inconstitucionalidad tienen un impacto total”.

Ámbito laboral: las medidas que desfavorecen

En ese sentido, el entrevistado mencionó que en casos concretos, generan antecedentes y jurisprudencia aplicable a casos posteriores, aunque cada persona debe presentar su juicio. “Parece claro que algunas medidas buscan abaratar las indemnizaciones y los costos laborales, pero no se ve cómo esto generará más y mejor empleo; más bien, fomentará un mayor índice de precarización laboral, rotación y desempleo”, siguió.

Con respecto a la etapa recesiva, Godoy Vélez, expresó que con la consigna de bajar la inflación “se han visto que más de 125 mil cuentas sueldo se cerraron” y la mayoría en el sector privado. “Esto representa más de 100 mil puestos de trabajo perdidos”, agregó.

Para cerrar, dijo: “Está claro que, en una recesión, sin dinero circulando ni un mercado activo, es difícil que las condiciones favorables generen contratación de personal”.