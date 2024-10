El Gobierno nacional ya habría identificado al responsable del escándalo desatado luego de la publicación de una gacetilla oficial que salió con la denominación “Falklands” para nombrar a las Islas Malvinas, que generó acusaciones cruzadas entre Cancillería y Defensa. Ante este episodio, el periodista Alejandro Fantino le pidió al presidente Javier Milei que eche a la canciller Diana Mondino, por sus reiterados errores sobre esta cuestión.

El comunicado que generó el escándalo hablaba de la reunión que mantuvo Mondino con autoridades de la Cruz Roja para reanudar el tercer Plan de Proyecto Humanitario. "Orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto en el Atlántico Sur en 1982″, decía el escrito que fue publicado en la página web Argentina.gob.ar, en la sección de comunicación del Ministerio de Defensa.

Tras conocerse que el documento llevaba también la toponimia utilizada por el Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores dijo que "era falso" que fuera emitido por su área y lo atribuyó a una "versión maliciosa publicada" en el sitio del Gobierno. "Vamos a ir a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses de los argentinos", sostuvo en la red social X.

Cancillería llamó "Falklands" a las Islas Malvinas en un comunicado: Mondino dijo que "van a despedir al responsable"

Este jueves, el ministro de Defensa, Luis Petri, expresó en diálogo con Radio Mitre: “Queremos echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso”. En ese sentido, no explicó quién fue el autor del uso del término no reconocido por nuestro país pero dijo que se va a saber porque "el que manipuló los datos dejó las huellas pegadas".

El funcionario confirmó que Defensa no participó de la reunión con la Cruz Roja pero que el coronel Jorge Zanela, a cargo de la Oficina de Coordinación de Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas que depende de ese ministerio, identificó la noticia como relevante para veteranos y familiares y "pidió a informática que se comparta" en la web. Petri desligó de toda responsabilidad del error a Zanela y comentó que "ahí sí se habría manipulado aparentemente la gacetilla original".

Una fuente cercana al caso le señaló a PERFIL que la cartera que conduce Petri echará a un empleado de Innovación Tecnológica, apuntado por el escándalo. En tanto, advirtió: "Nadie en Defensa hubiera escrito ese comunicado", lo más probable es que "hiciera un copiar y pegar del archivo que le enviaron".

"Defensa no emite comunicaciones sobre actividades de otros ministerios, cuando hay algún tema puntual que incluye a más de un área se hace algo en conjunto. La cuestión del Cementerio de Darwin (donde están sepultados los combatientes caídos) es exclusivo de Cancillería y la Secretaría de Malvinas. No es de estilo corregir un comunicado y probablemente nadie notó el error producido" para informar la reunión, detalló la fuente, especializada en comunicación militar.

Además, añadió: "Cancillería notó el error antes y borró el comunicado, por lo que Defensa tuvo que recoger el guante". Por último, precisó que la doble toponimia se encuentra en los documentos con organismos internacionales neutros, como Naciones Unidos o la propia Cruz Roja. "En ese acta están los dos términos", cerró.

El ministro de Defensa, Luis Petri.

Fantino pidió la renuncia de Mondino

En su programa Multiverso Fantino (Neura Media), el conductor le habló directamente a Diana Mondino y pidió “que muestren la cabeza del forro que puso Falklands". Luego, siguió: "Y si no volá de ahí Mondino, porque te queda grande como zapato de gordo ese lugar. Sos como pato de cañada, a cada paso una cagada".

En ese momento, enumeró otros errores que cometió la canciller en lo que va de su gestión y recordó el caso donde la funcionaria dijo que “los chinos son todos iguales”. Por eso, le pidió que cambie su puesto a uno de representación provincial o en otra área. "Andate a laburar como diputada, senadora, intendenta de La Dormida", agregó.

También le dejó un mensaje al presidente Javier Milei, con quien tiene una buena relación y suele llamar "Javo", y le sugirió que desplace a Mondino. "Dice que fue la Izquierda ¿Qué la Izquierda? Si tenés a alguien así en comunicación, el problema es tuyo. Javo, en serio, pa' fuera. Afuera toda está gente llena de inútiles, demasiados errores tiene Argentina", cerró.

Las polémicas del Gobierno con la Cuestión Malvinas

La "cuestión Malvinas" se convirtió en un dolor de cabeza para la administración de Milei. Tras el acuerdo que selló Mondino con su par británico, David Lammy, para reanudar los vuelos desde San Pablo a las Islas Malvinas que realizaba una escala mensual en Córdoba, fue la propia vicepresidenta Victoria Villarruel quien salió a criticarla. "¿Nos toman por tontos?", dijo al hablar sobre ese beneficio.

Luego, en la Casa Rosada, durante la promoción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ante más de 50 diplomáticos extranjeros, incluido un representante del Reino Unido, se proyectó un mapa sin las Islas Malvinas. La reunión tuvo lugar en el Salón Héroe de Malvinas y la imagen, capturada por uno de los asistentes, se viralizó rápidamente.

Incluso antes de ocupar el cargo como ministra de Relaciones Exteriores, la funcionaria una entrevista con el diario inglés The Telegraph en la que afirmó que “los derechos de los isleños serán respetados”.

Mapa sin Malvinas.

La semana pasada el Gobierno argentino cerró la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que reunió en Mendoza a los representantes de 34 países convocados bajo la órbita de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los países acordaron una declaración conjunta, con temas como la condena del accionar de los gobiernos involucrados en guerras.

Como presidente pro témpore, Luis Petri dijo que "Argentina ha sido y seguirá siendo firme defensora de la integridad territorial" pero en el escrito no se mencionó a la Cuestión Malvinas. "No se hizo referencia al tema para no poner en un ámbito multilateral un tema bilateral en el que la conferencia no tiene competencias específicas", le habían revelado a este medio.

A raíz de una nota de PERFIL, posteriormente Defensa difundió el video donde el ministro si se manifiesta sobre ese tema. "Tenemos reclamos territoriales activos que son inclaudicables como lo es el reclamo por la soberanía de nuestras islas Malvinas y del Atlántico Sur", había afirmado en su intervención.

