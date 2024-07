Milei volvió a atacar a un funcionario del FMI y dijo que si dolarizaba, iba preso

El presidente Javier Milei sostuvo que si dolarizaba, lo metían preso porque “la política es roñosa” y lo iban a acusar de “mal vender los activos de Argentina”.

En una entrevista anoche con Alejandro Fantino por el canal de streaming Neura, expresó que fue el economista Emilio Ocampo quien le advirtió sobre esa posibilidad. “Tomaba la posición de los títulos de Argentina, los convertía en instrumentos líquidos y con esos instrumentos se los vendía al mercado y con eso, dolarizar”, fue la explicación que dio Milei sobre el plan inicial de dolarización y agregó: “A mí me ponían US$ 30 mil millones”.

“Necesitabas que el bono cotizara a 20 centavos y en ese momento estaban 18. Hoy cotizan 60, la política me hubiera dicho vos vendiste algo a 20 cuando vale 60. Me iban a decir que vendí el patrimonio nacional, me metían en cana”, continuó.

El Presidente además dijo que un banco intentó hacerle una corrida cambiaria y llevar el dólar a $1.800: “Qusieron sabotear al Gobierno y les salió mal”.

También, volvió a criticar a Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y hombre encargado de seguir el caso argentino, en este caso sin dudar en mencionarlo con nombre y apellido, y acusándolo de jugar para el anterior gobierno.

“Hubo complicidad del jefe de la misión Argentina del FMI con el Gobierno anterior. Rodrigo Valdés tiene mala intención manifiesta. No quiere que le vaya bien a Argentina. Él tiene otra agenda. Nosotros somos sobrecumplidores con todos pero prefirieron apoyar el desastre de (Sergio) Massa. ¿Por qué el FMI le permitía todo a Massa? Nosotros sobrecumplimos todo y todo el tiempo están poniendo peros. Avalaba todo el desastre de Massa y a nosotros nos hace los que nos hizo”, lanzó el Presidente.

A su vez, fue directo en insistir en que Valdés “no quiere que a la Argentina le vaya bien, tiene mala intención”. “No es mi jefe, mi jefe es el pueblo argentino. Es una decisión del FMI, vaya a saber uno porqué el FMI nos pone a un Foro de San Pablo ahí adentro”, sentenció.

Después recordó que Valdés fue ministro de Michelle Bachelet e hizo “un desastre” en Chile según su consideración.

“Nosotros seguimos adelante”, sostuvo Milei, “nos defiende la fortaleza macroeconómica y la dureza monetaria”.

Por otra parte, Milei ratificó que todavía no puede levantar el cepo cambiario porque “hay desequilibrio de stock”.

“Estoy terminando de limpiar varias cosas. Se terminó el tema de los puts, tema déficit fiscal y cerrado el tema de la emisión por sector externo”. En esa línea, dijo que todavía falta que converja la inflación con la devaluación de 2% mensual, pero que su objetivo es llegar a la inflación cero.

“En cuanto lleguemos a uno va a bajar a cero, y ahí puede pasar que quede el tipo de cambio fijo o que se vuelva libre. Hasta que no vea la inflación en cero no paro”, reconoció.

También, se refirió a las críticas que recibió por no levantar las restricciones cambiarias desde el primer día. “Si sacaba el cepo de entrada tenía una hiper, saqueos, me echaban la culpa a mí. La apuesta era que estalláramos rápidamente y en enero tomara el poder de vuelta”, disparó.

En ese sentido, relató nuevamente la herencia que recibió, “Había bombas por todos lados”, acusó. Y elogió el trabajo de Luis Caputo y lo nombró como el “mejor ministro de Economía de toda la historia”.

Destacó el semestre con superávit finaciero y la política económica llevada a cabo por Caputo. “No generamos una híper, no hicimos expropiaciones tipo plan Bonex, no fijamos los precios, ni tipo de cambio”, dijo.

Por otro lado, Javier Milei salió a dar tranquilidad a los bonistas sobre el pago de la deuda, luego de que la cotización de los bonos no se recuperara y suba el riesgo país.

“Ya pagué los intereses y para el capital, si no podemos rollear, ya tenemos armadas las REPOs para el año que viene, para poder cubrirnos. Nosotros pagamos como sea, se van a dar cuenta de que somos solventes y se va a derrumbar la tasa de interés”. aseguró.

Además, acusó a los economistas que lo critican: “Hay economistas en este país que son burros y brutos. Algunos deberían devolver el título”.

Milei dijo que “a los que dicen que ahora se caen las reservas, son unos brutos, lo que me están diciendo es que tengo que emitir dinero para comprar reservas” y que genere inflación.

Destacó, además, que “los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal no con emisión monetaria del Banco Central, eso es lo que no entienden estos imbéciles”.

Y aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner no sabe de economía: “Los economistas que la rodean son bastante malos”. “Cristina dejó dos veces las reservas del Banco Central en negativo, no puede dar mucha clase de qué hacer con el tipo de cambio”, expresó.

Consultado por la medida de intervención en el mercado de cambios, Milei criticó a los economistas que le reprochan la medida.

“Los genios de boludolandia dicen: retiralos con instrumentos que paguen tasa de interés. Y sube la tasa de interés y me hubieran criticado, porque generaba una bomba de Leliqs”, dijo el Presidente.

En relación a si la medida de intervención en el mercado de “contado con liqui” era igual a la que llevaba a cabo el kirchnerismo, sostuvo: “Ellos compraban caro y vendían barato. Yo compro barato y vendo caro”.

Por último, Milei envió un mensaje a los argentinos: “Todo el esfuerzo que se hizo vale la pena porque estamos haciendo grande nuevamente a la Argentina. ¿Es instantáneo? No pero vamos a ver pronto las mejoras”.