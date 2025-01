El día que Tomás Rebord le anticipó a Ramiro Marra lo que le iba a pasar

La expulsión de Ramiro Marra del espacio político de Javier Milei es uno de los temas más comentados en los medios y redes desde que este miércoles, mediante un comunicado, la cuenta oficial de La Libertad Avanza informó su expulsión por el motivo de “haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires”, lo cual “contradice los ideales del Presidente Javier Milei”.

Si bien La Libertad Avanza ha tenido portazos y despidos desde el día uno, este caso no deja de sorprender, por el enorme compromiso que el ex influencer financiero viralizado por coleccionar latas de atún había demostrado con el proyecto político libertario, incluso aportando grandes sumas de dinero, para la campaña en Capital Federal. A quien no tomó por sorpresa la noticia fue a Tomás Rebord, que con anticipo de 8 meses le había advertido en su propia cara al dirigente el destino inexorable que le esperaba.

Fue el 9 de mayo de 2024, cuando Marra participó del programa Hay algo ahí, por el canal de streaming Blender. En medio de una extensa entrevista, el conductor, con el humor y la ironía que lo caracterizan, le advirtió al legislador porteño: “te van a cagar”.

“Acordate de esta charla, algún día vas a ir a decirle a Milei: ‘Javier, tengo este asunto híper importante’, y te vas a acordar… ‘Rebord me avisó, loco’”, sostuvo el comunicador, ante la incomodidad del invitado.

“Va a aparecer Karina y te va a decir… ‘Rami, yo se que la re contribuiste, que estuviste desde el día cero, pero ahora hay nueva gente’”, continuó Rebord.

Entre risas y complicidad, Marra confirmó que en el entorno del Presidente lo llaman con el apodo “Rami”. “Así va a ser la charla, ¿eh?”, se entusiasma Rebord, causando risas cómplices en el parlamentario.

¿Las risas habrán sido porque la escena le resultaba plausible? De todos modos, nadie puede afirmar que las advertencias no fueron presentadas debidamente.

