Milei desde Olivos: chat con “Toto”, silencio de la tropa de digital, y control de daños

El gobierno de Javier Milei sintió el sismo. La promoción por parte del Presidente de la moneda digital $Libra en sus propias redes sociales desató un vendaval hacia el interior del Gobierno que dejó a la figura del Presidente a la intemperie obligándolo a retractarse, borrar el tuit con el que lo promocionó la criptomoneda y hacer aclaraciones cuando ya era tarde.

“Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.”, dijo el Presidente. Y agregó: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit).”

Lo cierto es que en Olivos, en donde el jefe de Estado pasó ayer su tarde noche se vivieron horas frenéticas.

El mandatario se comunicó con su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con quien habló sobre su tuit y sobre el emprendimiento que estaba promocionando. Hubo un intercambio y finalmente el Presidente decidió dar de baja su tuit, realizando otro posteo aclaratorio.

“Es el peor error que cometió Javier desde asumió”, soltó una voz oficialista ante este diario. En efecto, en las filas libertarias temen que el error no forzado del Presidente tenga un impacto distinto. Es que afecta a “los propios”. No es como las jubilaciones, o las marchas universitarias, o los ataques al colectivo Lgbtiq+. Esta vez podría verse afectada su propia base electoral. A esto se suma la respuesta que pueden llegar a dar los mercados el lunes. Incertidumbre total.

Según pudo reconstruir este medio habría sido Karina Milei quien acercó el grupo empresario. Ni mala fe, ni dineros mal habidos. Simplemente desconocimiento. Así lo entienden algunos. Tal vez por ello no habrá (al menos por el momento) guillotina.

El escándalo tomó ribetes internacionales: Gustavo Petro se burló a instó a Milei a invertir en café; Rafael Correa dijo que la “imbecilidad” del mandatario argentino “ha arruinado a miles de argentinos”.

En la Casa Rosada se mantuvieron herméticos. Casi no hubo comentarios. Algunos pocos para ratificar que nada modificará la hoja de ruta del Presidente y que por el momento no hay funcionarios apuntados por el error presidencial. En la misma línea creen que nada del escándalo modificará la visita de Milei a EE.UU.

Hubo muchos funcionarios que se enteraron por vía redes. Otros como Martín Menem que compartieron el mensaje del Presidente. El titular de la Cámara baja comparte asiduamente los mensajes del jefe de Estado y no está interiorizado en las inversiones de monedas digitales.

Santiago Caputo, uno de los vértices del “triángulo de hierro” alineó a su tropa digital. Nadie salió a hacer olas. Nadie se subió al mensaje presidencial.

Incluso ayer Daniel Parisini (el “Gordo” Dan) salió con un mensaje en redes totalmente fuera de registro: “Vieron el Gran Día que hace afuera? ideal para comer un asadito, leer un libro, tomar café, sentir el viento en la cara, jugar con tu mascota”, posteó.

En el Gobierno tampoco creen que haya posibilidades de avanzar en un juicio político contra el Presidente. Lisa y llanamente creen que no hay causales.

“No se hagan los rulos! El tuit de @JMilei no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función”, dijo Marcela Pagano.

Tampoco creen que haya causales para avanzar en una demanda legal. Argumentan que no hubo ni beneficio económico, ni dolo.

Ayer dos mujeres fuertes del Gabinete salieron a respaldar al Presidente. Por un lado, Patricia Bullrich. “El Presidente no es el Estado” y tiene “libertad de expresión”, dijo la ministra de Seguridad. Por su parte, Sandra Pettovello compartió una nota que se pregunta si un tuit pueda constituir un delito.