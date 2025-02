Guillermo Francos no descartó que Javier Milei designe por decreto a Ariel Lijo y a García Mansilla en la Corte

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos confirmó que los votos para avanzar con la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia aún no están.

Francos agregó que la postura del presidente Javier Milei no varió y que sigue con intenciones de nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla, cuya postulación no alcanzó las firmas necesarias en la instancia de comisión. Por lo tanto, el jefe de Gabinete no descartó que el mandatario haga los nombramientos por decreto.

"La estrategia no se modificó, dijo Francos y agregó "El Presidente fue muy claro cuando dijo: ‘Los dos o ninguno’. Entonces, yo creo que habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene. “El juez Lijo tiene dictamen de comisión, pero después tiene que pasar por el Senado y obtener los dos tercios [de los votos], no es un tema que esté resuelto todavía”.

El dictamen de Ariel Lijo en el Senado cosechó fuertes críticas

Francos insistió con que Milei no va a resignar ninguna de las candidaturas, en plena negociación con los demás espacios, y que todavía queda la posibilidad de nombrarlos a ambos por decreto si no consiguen los avales legislativos. “El Presidente va a cumplir de la manera que cree que debe cumplir la palabra que él expresó públicamente”, indicó en Cadena 3 el jefe de Gabinete.

Inflación y guillotina

“No hay persecución ni guillotina. El Presidente fue claro con aquellos funcionarios que no cumplen. Él decide si no está de acuerdo con alguien y le avisa”, precisó Francos en Radioinforme 3.



El Gobierno apuesta a tener a sus candidatos para la Corte al 1º de marzo

Tras la publicación del índice de inflación de enero, que se ubicó en 2,2 por ciento, el funcionario expresó: “Es gracioso que digan que la inflación es una cuestión multicausal. Es consecuencia de una explosión que han hecho desde el Estado. Los argentinos tenemos que empezar a acostumbrarnos a un nuevo régimen. Estamos manteniendo la masa monetaria, es decir, no estamos emitiendo. Esto repercute en el no suba del dólar”.

En ese sentido, insistió: “No se emite un peso hoy. El Gobierno está preocupado porque el dólar baje, no porque suba. Es también ese un tema con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Inflación del 2,2% en enero: Javier Milei celebró el número y se lo dedicó a los "econochantas"

Y sobre la reforma laboral y el proyecto de Ficha Limpia, Francos comentó: “Cuando tengamos los números que nos permitan avanzar con una reforma laboral para mejorar la calidad de trabajadores informales. Me gustaría que Ficha Limpia se apruebe en el Senado, aunque sabemos que es más parejo que en Diputados. El Gobierno quiere que salga la ley”.