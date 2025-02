Los mercados tendrán este lunes 17 de febrero una importante prueba para determinar si el escándalo por el token $Libra que involucra al presidente Javier Milei puede tener algún impacto sobre la marcha de la economía doméstica. Un dato "positivo" si se quiere para el gobierno es que hoy no operan los mercados en Wall Street por el feriado en Estados Unidos en honor al Día de los Presidentes.

De todos modos, todo el mundo estará atento a la reacción que tendrán los operadores en la Bolsa local a partir de las 11 de la mañana, tras un fin de semana con alta tensión política que generó la fallida recomendación que hizo Milei de un desconocido token llamado Libra, que tuvo una suba explosiva para luego caer inmediatamente lo que habría provocado pérdidas para muchos de sus inversores.

A Gastón Lentini que es asesor financiero y está siempre muy activo en las redes sociales recomendando qué hacer con las inversiones, le cuesta ver claramente si por la situación que involucra al presidente podrían caer hoy bonos y acciones, pero sin dudas ve que daña claramente la ética del presidente argentino.

"No sé qué ocurrirá el lunes 11AM, lo que sí sé, es que hoy tenemos un alto grado de incertidumbre que el viernes no estaba y eso a los mercados no les agrada. ¿Acaso el FMI, Trump, Elon Musk y sus ministros tendrán el mismo respeto, confianza y lealtad a una figura que como mínimo ve puesta en duda su ética en una expresión pública como esta? Poco me importa aquí la ética del presidente, lo que realmente me interesa es que el mercado movido por las emociones tome la decisión más conservadora que es cerrar posiciones", señaló Lentini. Y agregó que si muchos inversores toman esa decisión el mercado sin dudas caerá.

"Las acciones tendrán más vendedores que compradores y los precios bajarán, los bonos posiblemente correrán el mismo destino, el riesgo país naturalmente tenderá al alza y humildemente creo que el viejo y querido dólar va a ser noticia, principalmente en el mercado Blue ya que los financieros están intervenidos".

Algo similar proyectó en las primeras horas de este lunes Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).

"Creemos que el episodio con $LIBRA no va a traer grandes consecuencias en el cortísimo plazo, pero sin ninguna duda afecta la confianza en el gobierno y genera ruido político", dijo a PERFIL y aseguró que su impacto en el mediano-largo plazo en el mercado va a depender de cómo evolucione la crisis.

"Si la situación escala y mina la credibilidad institucional, podríamos ver mayor volatilidad, primero en bonos y despues en el equity.

Pero tenemos la sensación de que algo se rompió, la curva ascendente de prestigio, puede que ya no sea tal", manifestó Anzalone.

Las ganancias o pérdidas relacionadas con este activo digital se repartieron exclusivamente entre privados y sin impacto sobre los bienes argentinos, y ese es el principal argumento oficial que busca mitigar el impacto de este hecho.

Vale señalar que muchas cuestiones están gravitando para la Argentina en la actualidad, entre ellas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que aún sigue sin cristalizar y cuyos fondos frescos necesita desesperadamente el gobierno para acrecentar las reservas del BCRA y poder finalmente salir del cepo cambiario.

En este contexto, Milei participará esta noche en un programa de TV político para brindar su postura sobre la recomendación que hizo en redes sociales. Vale recordar que, tras mantener su posteo durante tres horas, el presidente usó la misma vía para explicar que había hecho la recomendación sin estar interiorizado “de los pormenores del proyecto”.

En el medio, algunos ganaron y otros perdieron mucho dinero. Según datos de la agencia NA, los creadores del token habrían amasado una fortuna de US$ 70 millones por la suba y posterior caída del criptoactivo.

Las transacciones en esas pocas horas habrían superado los US$ 2.000 millones.

Todo quedó anotado en la blockchain, el libro contable digital donde aparecen cada una de las operaciones, con volumen y monto.

En este contexto, la gran pregunta qué flota hoy es si los mercados reaccionarán a la posibilidad de que la oposición intente un juicio político contra el jefe de Estado, o si, por otro lado, pesarán más sobre las decisiones de los inversores la desaceleración inflacionaria y las proyecciones de crecimiento de la economía local para este 2025.

En pocos días el presidente Javier Milei viaja a los Estados Unidos para participar de una cumbre conservadora en la que también estaría el presidente norteamericano Donald Trump. Pero antes, este lunes por la noche, saldrá en una entrevista por TN con el "elegido" Jonatan Viaje a explicar qué pasó el viernes pasado, con el posteo que desató este "critpogate" que hoy lo pone en una situación de volatilidad no buscada.

