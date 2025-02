De "lágrimas de zurdos" a "lágrimas de Tokens": videos de gente enojada por confiar en $LIBRA

Todo el mundo sabe que el mundo de las token cripto es resbaladizo... Se puede ganar mucho y se puede, también, perder mucho en cuestión de minutos, forma parte del riesgo que se corre con activos volátiles... y muchísimas veces, como en el caso de $LIBRA, apuntados a una estafa. Y el colapso de $LIBRA, el token que promocionó nada menos que el presidente Javier Milei y que "evaporó" se calcula que cerca de 100 millones de dólares, en redes tuvo el impacto de un tsunami.

Estaban quienes, aun habiendo perdido dinero, intentaban defender la actuación del mandatario, otros lo cuestionaban con dureza, y todo se mezclaba con el sarcasmo y las burlas de quienes asistían al "show"divirtiéndose con las penurias (y las péridas) ajenas. En ese cuadro, rescatamos algunos de esos videos, todos ellos de personajes conocidos en ese universo de traders y gente que mueve mucho dinero en segundos, esta vez con "lágrimas de tokens" porque no imaginaron que una recomendación de Milei, con el respeto internacional que el mandatario argentino genera en los jóvenes con su "motosierra" y su "lucha contra las castas políticas", podía terminarlos haciendo perder tanto dinero.

En rigor, muchos lo acusaban de estafarlos, otros, algo más indulgentes, apuntaban a que pudo haber sido engañado por personajes acercados desde su entorno, como una forma de imaginar que Milei no conociera las aguas cenagosas en que se metía. Lo cierto es que el escándalo no para de crecer desde el dichoso "tuit promocional" del líbertario, a las 19.01.

"Gracias Javito, con vos me hice la casa", ironizó el influencer libertario Fran Fijap a través de su cuenta de X cuando el tema comenzó, pero apenas $LIBRA empezó a bajar de manera vertiginosa eliminó la publicación en la que celebraba su inversión.

Uno de los que más vistas generó fue influencer financiero estadounidense Ape, un verdadero showman, que gritaba desaforado: "¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar (en alusión a Milei se supone), me rompiste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierd*s. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!".

"El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La put*!", vociferaba Ape a los gritos, completamente fuera de sí: "No tengo idea donde fue mi dinero, seguramente fue a financiar a algún hijo de perra argentino, no sé por qué dejamos a estos países pobres que se metan en criptos...En algún lado deben estar pagando con mi dinero fiestas como las de Diddy", repetía.

"Deben ser Cuba... No entiendo ni cómo tienen wifi, deben haber pasado un cable ethernet desde Miami a Cuba, son Africa...", agregaba con el fondo de un gimnasio, para rematar: "No puedo creer que me haya estafado el presidente de Argentina...".

En un tono más calmo, el youtuber Threadguy decía haber perdido 250 mil dólares con $LIBRA: "Sé que es una industria dura. Muchas veces tienes que tomar grandes decisiones sobre cambios masivos con muy poca información. A veces se pierde mucho dinero... A veces las cosas son reales y realmente cambian el mundo. A veces son falsas y sólo cambian tu mundo para peor, ¿vale? Hoy fue un día duro. El presidente de Argentina nos estafó", señaló sin medias tintas.

Por su parte, el trader chileno Clemente, que vive en los Estados Unidos y es muy conocido en redes, también se mostró furioso con lo sucedido: "Nunca confíen en un argentino, todos son una mierda...".

Y apuntaba al presidente: "Andate a la mierd* Milei, hijo de p...*, pensé que esa mierd* de LIBRA era real. Invertí mucho... Nunca voy a ir a Argentina de nuevo, solo a ir a Chile que es un país mucho mejor, vayanse a la m..*".

"Él (Milei) estaba promoviendo un scam (estafa) total de criptomonedas. Lo posteó en Instagram, en Facebook, en Twitter y, por lo que he escuchado, le pagaron millones de dólares para que postee eso. Hoy día a la mañana dijo que fue un tweet cualquiera que había mandado para una empresa privada, pero la realidad es que está mintiendo", amplió en un video publicado en X.

Furioso contra el presidente libertario, Clemente agregaba: "He hablado con varios argentinos, chilenos, latinos en general que han perdido millones de dólares. Esto fue una estafa total. A Javier Milei deberían mandarlo a la cárcel. Lo que nos hizo fue un desastre total, no puedo creerlo, desgraciado...".

Las respuestas, en casos de argentinos, eran igual de furiosas, burlándose de sus pérdidas, pero en el tono general de los mensajes dejaba claro el camino al que debe apuntar el desesperado operativo de control de daños que intenta el vasto elenco comunicacional de LLA: lograr que se considere a Milei como "el engañado" de la historia, no el socio de los estafadores. Quedar como un "ingenuo" tendrá algún costo en egos y redes, pero quedar siquiera sospechado de algún rédito en la estafa, tanto el mandatario como alguien de su entorno, puede tener costos judiciales altísimos. Incluso en tribunales extranjeros...

