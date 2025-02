Jaime Durán Barba: "Este escándalo mina la imagen y credibilidad de Milei"

Jaime Durán Barba advierte que el presidente Milei sufre el síndrome de hubris, un problema recurrente en los líderes en el que la sensación de poder puede llevar a errores graves. "Es un veneno fatal al que el presidente Milei es muy adicto", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)..

Jaime Duran Barba es consultor de imagen, docente, profesor político, columnista de Perfil y creador de presidentes. Además, tuvo a cargo la administración de su país, Ecuador, durante la presidencia de Jamil Mahuad. Estuvo al frente de las campañas que hicieron presidente a varios mandatarios en el mundo, entre ellos nuestro argentino Mauricio Macri. En Ecuador, el presidente precedente y el actual.

Durante este fin de semana y con todo el escándalo de $LIBRA con el presidente Milei no pude dejar de pensar en lo que vos siempre insistís sobre todos los presidentes y jefes de Estado: cómo se genera el síndrome de hubris. Y estando en la soledad del poder, la persona más inteligente tiene mayores posibilidades que otros de cometer errores que personas con un nivel de inteligencia muchísimo menor. No sé si te parece aplicable este caso y cómo lo ves vos a la distancia.

Muy buenos días, Jorge, un gusto como siempre estar contigo.

Mirá, el caso de Milei es un caso clarísimo de este síndrome de hubris, que es generalizado. Yo he conocido literalmente a decenas de presidentes, y solamente podría mencionar el nombre de uno que no sufrió el síndrome de hubris. Con mayor o menor fuerza, es lo que pierde a los mandatarios.

Esto está muy promocionado por sus entornos, que le dicen: "Sí, señor presidente, usted es infalible, señor presidente". Y por una sensación muy falsa, la sensación de que el poder es eterno, de que van a seguir en el poder para siempre. Y entonces atropellan, persiguen, insultan... Y no hay nada más traicionero que el poder. Dura poco tiempo y la traición es un hecho permanente. Hay gente que da vuelta, cuenta lo que no debe, y muchos mandatarios terminan con muy mala imagen, perseguidos, enjuiciados, porque el síndrome de hubris es un veneno fatal al que el presidente Milei es muy adicto.

Él tiene una visión de sí mismo mesiánica y supone que es absolutamente sabio y que los demás son idiotas, lo cual siempre trae problemas. Desgraciadamente, veo que con este lío de la Bitcoin ha pasado algo así. Pero ha pasado algo así en el área en que él es experto, en la economía, lo cual es más raro. Porque si le estafan a Milei con un proyecto de salud, uno dice: "Bueno, eso no estudió, no sabe mucho". O si me estafan a mí con una Bitcoin, porque yo de economía no tengo mayor idea, nunca he sido hábil para eso, está bien, yo ando en otro mundo.

Pero este es el tema de la economía, es el tema de la Bitcoin. Y en el entorno de Milei hay varios economistas jóvenes, empresarios jóvenes, que están justamente dedicados al tema de la Bitcoin. Es algo más extraño para personas de nuestra generación, pero es un tema de conversación muy frecuente para los jóvenes. Entonces, es muy extraño que le haya pasado algo así. Milei es sin duda una persona inteligente, pero creo que la soberbia le está llevando a problemas.

Jaime, acá hay quienes consideran que este es un escándalo para el círculo rojo, para los políticos, los medios de comunicación, los periodistas, pero que, a la mayoría de la gente, en la medida en que la inflación baje, esto no le va a afectar su aprobación ni le va a causar mayores dolores de cabeza, por lo menos por ahora. Porque para la gente normal, esto no afecta su vida cotidiana. ¿Tendés a coincidir con esta perspectiva?

No. La imagen de un presidente se va acumulando. Esto afecta a su credibilidad.

Hay un problema con el presidente Milei, con algunos de su entorno, con algunos de los que están ahora dirigiendo esta cruzada reaccionaria en Estados Unidos, y es que no son coherentes con su biografía.

¿Cómo el presidente Trump puede ser el adalid de la familia cristiana, monogámica y ejemplar, cuando es el único presidente norteamericano que ha sido enjuiciado por sobornar a una prostituta con dinero de la campaña? No tiene sentido.

Hay personas que están dedicadas a esta cruzada moral y que no tienen papeles para hacerlo con solvencia. Milei ha acusado de chorro a todo el mundo: que fulano roba, que el otro roba... Verse envuelto en un escándalo económico de este estilo mina su imagen, mina su credibilidad como líder de la moral.

Yo creo que esto sí le afecta. Es muy malo. Y es muy malo también a nivel internacional, Jorge, porque Milei está hablando con el Fondo Monetario, con una serie de economistas que entienden bien esto, y que de pronto ven que Milei cae en una trampa en la que cayó también un señor bastante elemental intelectualmente, que es el presidente de la República Centroafricana.

O sea, el economista que puede sacar el premio Nobel de Economía, según creen sus seguidores, no puede caer en una trampa tan elemental de la economía. Yo creo que esto sí le afecta. Es malo. Tiene que aclararse lo más posible, pero es un problema serio.

