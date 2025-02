Carlos Burgueño: "A Milei nadie le avisa que va a cometer un error porque a Milei nadie le dice que no"

Luego de la publicación de su columna en PERFIL sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA, Carlos Burgueño sostuvo que es imposible separar al presidente Javier Milei del hecho porque él mismo la fomentó y explicó el vínculo de Mauricio Novelli, uno de los involucrados mencionados por el creador de la memecoin, con el Presidente. “Antes de ser electo, Novelli le trajo al Presidente los contactos de su mundo financiero internacional con el objetivo de que se pueda operar de manera abierta y legal”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carlos Burgueño es periodista, economista y escritor. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA) y obtuvo un máster en Economía en la Universidad de Heidelberg. Es reconocido por su análisis de la economía argentina y su participación en distintos medios de comunicación. Actualmente conduce el podcast “No hay plata” en Spotify.

Entre la publicación de la nota que escribiste antes de ayer en PERFIL y hoy, que pasaron bastante más de 24 horas, ¿te cambió la perspectiva de las consecuencias que puede tener todo el escándalo de $LIBRA?

La verdad que nada, ratifico los conceptos. La nota gira alrededor de una idea fundamental para la economía, que es la confianza. Sin confianza, no se puede creer que un plan económico, una idea económica o plan social pueda tener éxito. Acá el tema es doble porque la confianza gira en este hecho en dos ideas. Primero, una memecoin no tiene éxito sin confianza. Segundo, esa confianza se la dio el Presidente de una nación, entonces, es imposible separar al presidente de esta estafa. También es un tema cómo va a quedar la confianza del presidente hacia adelante porque, de manera voluntaria o involuntaria, fomentó una estafa.

Sin el efecto de confianza, no puede haber una memecoin con un valor que suba. Cuando se lanza la inversión, valía 0.4. Cuando el viernes a las 17 sale el tweet del Presidente, a la hora valía 4.9. Eso significa una ganancia del 1400%. Hay cuatro billeteras que fundaron la criptomoneda y detentaron el 75% de las posiciones cuando salió el tweet del Presidente. Al llegar a un calor de casi 5 dólares, esas cuatro billeteras vendieron y ganaron 87 millones de dólares. Esos son los hechos.

El factótum de esto, Hayden Mark Davis, dice que no es que el precio cayó de casi 5 a cero nuevamente porque ellos vendieron, sino que el precio cayó de casi 5 a 0 porque el Presidente rompió el pacto y a las 4 horas levantó el tweet.

Eso es una mentira, no fue así. Los hechos fueron que las cuatro billeteras vendieron, y ahí cayó. En el momento de la venta de las cuatro billeteras, el tweet estaba fijado en la cuenta del Presidente. De hecho, el presidente baja el posteo 1 de la mañana. Yo lo llamo “evento $LIBRA” porque en el mundo financiero se le llama “evento” a este tipo de cosas. El “evento $LIBRA” ocurre entre las 17 y las 22. Durante todo ese tiempo, el tweet del presidente estuvo fijado, en el momento de subida y en el momento de caída, o pump y dump. Después, cuando ya estaba en cero, el Presidente quitó el tweet y publicó su aclaración cuando ya estaba en cero. El señor Davis, a quien no conozco y no lo puedo juzgar, y no tengo las pruebas para determinar que fue la persona que armó esto, está mal asesorado. Hay una cuestión que es cronológica.

¿También es una víctima?

No, yo no digo que sea una víctima, ni mucho menos. En este mundo no hay víctimas.

¿Quién sería el estafador?

En concreto, los estafadores son cuatro billeteras, y una billetera puede tener 10 dueños.

¿Se podrá saber quienes son los dueños de esas billeteras?

No, no se va a saber nunca. Yo no quiero desilusionarlos tan pronto, pero no se va a saber nunca porque estamos hablando de un casino clandestino en la provincia de Buenos Aires. Hagámonos esa idea. Para operar en este tipo de mercado de las memecoins, tenés que tener una cuenta en un sistema blockchains donde operan cripto, que no está habilitado en la Argentina ni en la mayoría de los sistemas financieros del mundo. De hecho, ese sistema, como puede ser Meteor, está habilitado para operar en otro sistema blockchain, el segundo, que se llama Solana.

Cada uno es como una especie de firewall.

Exactamente. Ninguno de esos dos blockchains opera bajo el sistema “know your customer” (KYC), o conocer a tu cliente. Ninguno. Vos podés ser el peor narcotraficante del mundo y operar ahí sin que nadie te pregunte quién sos, de dónde venís, y de dónde sacaste la plata. Las cuatro billeteras que desde Solana operaron y compraron $LIBRA, obviamente son absolutamente anónimas y no funcionan con el sistema KYC. Entonces, esas cuatro billeteras que compraron antes de la fundación y venden a las 22 son anónimas. Entonces, ¿quiénes son los cuatro que compraron y los cuatro que vendieron? No lo sabemos. Y lamentablemente, nunca lo vamos a saber probablemente.

Alejandro Gomel: ¿Quiénes son Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy? ¿Son importantes en toda esta historia?

A Novelli lo conozco de su existencia en el mundo financiero. Para la gente del mundo financiero, hay tres grandes vertientes hoy en la Argentina y en el mundo. En primer lugar está la banca tradicional, los fondos de inversión vinculados a esos bancos y los agentes de bolsa. Es el sistema financiero tradicional. En los últimos años llegaron las billeteras virtuales que también son conocidas y hay una cámara que las agrupa. El tercer sistema está muy vinculado a la tecnología y es el desarrollo de billeteras virtuales de inversión, donde se pone plata y en esa billetera la administran o vos decidís dónde invertir. Novelli pertenece a ese tercer mundo.

Novelli le trajo al Presidente, antes de ser electo presidente, los contactos de su mundo financiero internacional con el objetivo de que se pueda operar de manera abierta y legal, porque hoy no se puede. Busca que uno pueda comprar dólares desde la cuenta de cualquier banco tradicional, transferirlos a esta otra cuenta y operar a partir de esta tercera opción para comprar bonos, acciones o criptomonedas. Eso es Noveli. Para ser serio y justo, no puedo relacionar ni a Novelli ni a Davis con las cuatro billeteras. No tengo las pruebas y no creo que estén las pruebas. El punto principal es quién fue el que le aconsejó al Presidente apoyar esto que tiene tantos costados falibles. Ahí está el punto. Un presidente no puede, primero, fomentar una inversión de este tipo, salvo que sean bonos de Argentina.

Sí sabemos algo de Davis, porque él dice que fue un experimento y que está en contacto con el Presidente, de hecho dijo que hoy va a ser un reportaje. Además, dijo que se iba a devolver el dinero. Si está dispuesto a devolver el dinero, él tendría que ser parte de esas cuatro billeteras. Lo que es cierto es que su palabra no tiene ningún valor porque si dice que todo bajó porque el Presidente levantó el tweet, su palabra no nos debería merecer ninguna credibilidad. Ahora, ¿esto no es lo suficientemente obvio para una persona como Javier Milei? ¿Cuál podría ser el objetivo?

Sí, el Presidente es responsable, y es responsable las 24 horas del día. No es que vos sos presidente hasta las 19 y después te ponés a ver Netflix.

Me parece que él no puede ser incompetente en esto…

El Presidente no puede ser incompetente en nada, porque para eso tiene que tener asesores.

Le podría echar la culpa a un asesor, pero en este caso ni siquiera es un especialista.

Exacto, porque además él se jacta de ser especialista en esto.

¿Qué le pasó? ¿Tuvo un mal momento? ¿Estaba fuera de control de su capacidad cognitiva? No es racional que una persona con el conocimiento del Presidente cometa este error. Evidentemente no guarda una lógica del beneficio o la corrupción, del ser beneficiado, pues claramente iba a terminar siendo perjudicado.

Exactamente. Yo trato de ser racional, por lo menos, en la explicación.

Evidentemente estamos frente a algo que no es que lo beneficiaba a él a priori, sino que tenía los conocimientos para saber que más tarde o más temprano iba a ser un boomerang.

No es nuevo. Hemos leído las historias de Roma. Sobre todo en el Imperio, cuando el emperador ganaba una batalla lo paseaban por Roma y tenía uno atrás que le decía: “Recordá que sos humano”. Yo creo que acá lo que falló fue eso

Falla siempre, porque no tiene ese personaje. Cuando aparece alguien así, integra la lista de los 118 despedidos.

¿Te acordás de Ramón Hernández? El secretario de Menem tenía varias funciones de todo tipo. Una de ellas era decirle cuando él veía que esto estaba mal. Si sos Presidente, te está yendo bien y crees que todas las pelotas van al ángulo, necesitás a alguien que te diga: “Esto no”. “Vos no podés recomendar una inversión. Esto no”. “Vos no te podés pelear con Lali Espósito. Esto no”.

Esto no sólo pasa con Lali Espósito o las criptomonedas, sino que puede suceder con otras cosas muchísimo más importantes, como el discurso en Davos o el cierre del Banco Central.

Menos mal que en ese caso escuchó.

TV