$LIBRA: la empresa Kip Protocol desmintió el comunicado del gobierno de Milei y se despegó del escándalo

En medio del escándalo que se desató por la memecoin $LIBRA y la promoción pública del presidente Javier Milei que terminó en una estafa que damnificó inversores del extranjero, la empresa Kip Protocol, vinculada a la distribución de esta moneda, salió a despegarse del conflicto y hasta desmintió el comunicado oficial del Gobierno Nacional.

Lo hicieron a través de su cuenta de X, durante la madrugada de este lunes. En el escrito, aseguraron que ningún representante de la empresa participó de una reunión el pasado 30 de enero en la Casa Rosada, junto a Hayden Mark Davis, quien está a cargo de la firma “Kelsier Ventures”.

El comunicado completo de Kip Protocol

"(La siguiente declaración fue redactada con la ayuda de asesoría legal)

El 16 de febrero de 2025, la Oficina de la Presidencia de la República Argentina emitió un comunicado (el “Comunicado”) en relación con el Proyecto ‘Viva la Libertad’ (el “Proyecto”).

El Comunicado contiene varias inexactitudes materiales que queremos corregir para garantizar que los hechos queden reflejados correctamente en el registro público.

Inexactitud Factual N° 1:

La Oficina de la Presidencia informa que, el 19 de octubre, el presidente Javier Milei mantuvo una reunión con representantes de KIP Protocol en Argentina, donde fue informado sobre la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado "Viva la Libertad" para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain.

En esta reunión participaron el Presidente de la Nación, los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novelli y Julian Peh, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, la cual quedó debidamente registrada en el Registro de Audiencias Públicas.

Respuesta:

El CEO de KIP Protocol, el Sr. Julian Peh, sí se reunió con el presidente Milei el 19 de octubre de 2024 en Argentina, al margen del evento inaugural Tech Forum Argentina (“Tech Forum”).

KIP Protocol fue patrocinador oficial de Tech Forum y el Sr. Peh fue presentado al presidente Milei por el Sr. Mauricio Novelli, organizador del evento. En ningún momento el Sr. Novelli formó parte de KIP Protocol, ni el Sr. Peh lo presentó al presidente Milei como parte de KIP Protocol.

El Sr. Peh conversó con el presidente Milei, a través de un traductor, durante aproximadamente 30 minutos. Hablaron sobre inteligencia artificial, tecnología en general y el interés de KIP Protocol en hacer más negocios e invertir en Argentina. El presidente Milei compartió su visión para el país, sus filosofías económicas y su apertura a la inversión extranjera, especialmente de empresas de inteligencia artificial.

Esta fue la primera reunión del Sr. Peh con el presidente Milei. No hubo ninguna discusión ni mención sobre iniciativas específicas, incluido el Proyecto “Viva la Libertad” o el lanzamiento de tokens.

KIP Protocol no se dedica a ayudar a organizaciones a lanzar tokens. Somos una empresa de soluciones técnicas de inteligencia artificial enfocada en el despliegue de infraestructura de IA. Es el núcleo de nuestro negocio, por lo que sería inusual que presentáramos otro tipo de propuestas.

Inexactitud Factual N° 2:

“En este contexto, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, según los representantes de KIP Protocol, proporcionaría la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna conexión con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto.”

Respuesta:

KIP Protocol no tuvo conocimiento ni participación en esta reunión del 30 de enero de 2025. KIP Protocol ciertamente no tuvo representantes presentes en dicha reunión.

La reunión del 19 de octubre de 2024 fue la única ocasión en la que el Sr. Peh o cualquier empleado de KIP Protocol se reunió con el presidente Milei. Tampoco el Sr. Peh ni ningún otro empleado de KIP Protocol han mantenido contacto con el presidente Milei después de ese encuentro.

KIP Protocol no tuvo ninguna relación comercial con Hayden Mark Davis (“Davis”) antes de esto. En ningún momento el Sr. Peh ni ningún otro empleado de KIP Protocol realizaron declaraciones sobre Davis como socio de KIP ni hicieron ninguna otra representación sobre él. Davis nunca fue empleado ni representante de KIP Protocol.

Inexactitud Factual N° 3:

Finalmente, ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales anunciando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, tal como lo hace a diario con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para generar empleo y atraer inversiones. Como no había sido parte en ninguna etapa del desarrollo de la criptomoneda, y dado el impacto que tuvo el lanzamiento del proyecto, para evitar especulaciones y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación.

Respuesta:

Como se indicó anteriormente, la única vez que el Sr. Peh o cualquier otro representante de KIP Protocol se reunió con el presidente Milei fue el 19 de octubre de 2024. No hubo ninguna mención o discusión sobre el Proyecto en esa reunión. KIP Protocol no participó en ninguna reunión con el presidente Milei el 30 de enero de 2025.

El Sr. Peh fue informado por el Sr. Novelli alrededor del 13 de febrero de 2025 sobre el lanzamiento de un proyecto de token que eventualmente se convertiría en el Proyecto.

Se le informó que Hayden/Kelsier Ventures lideraría el Proyecto, que ellos lanzarían el token y que KIP Protocol desempeñaría un papel después del lanzamiento del token.

También se acordó que KIP Protocol actuaría únicamente bajo instrucciones directas de Kelsier.

KIP no inició el Proyecto, no gestionó ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, no recibió tokens ni antes ni después del lanzamiento, y no obtuvo ningún beneficio del lanzamiento del token.

KIP ni siquiera fue informado por Kelsier cuando el token $Libra se puso en circulación.

Por lo tanto, es inexacto describirlo como un "proyecto de KIP Protocol".

