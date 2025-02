Casó $Libra: "Acá no hay víctimas, hay gente que invierte sabiendo muy bien lo que hace"

El reciente escándalo en torno a la criptomoneda $Libra despertó fuertes críticas, sobre todo después de que el presidente Javier Milei la mencionara en un posteo de X (antes Twitter). Para entender el impacto y las implicancias de este caso, el periodista especializado en criptomonedas Matías Gorganchian analizó el fenómeno en Canal E.

El mercado de criptomonedas se mueve entre dos grandes emociones: la codicia y el miedo. Según Gorganchian, esto explica por qué Libra primero se desplomó y luego tuvo una recuperación parcial. "El mercado tiene dos pulsiones. La gente se mueve por codicia o por miedo. Muy difícil saber en este momento, entre estos dos grandes sentimientos, qué es lo que la gente en general quiere hacer", señaló el experto.

Además, explicó que, pese a la caída de valor, hubo inversores que siguieron apostando por la criptomoneda. "Siempre existen codiciosos que creen que hay valor y también ludópatas que quieren ganar dinero rápido", remarcó.

¿Era fácil comprar Libra?

Uno de los puntos clave del escándalo fue la dificultad de acceso a esta criptomoneda. Gorganchian aclaró que no estaba disponible en exchanges populares y requería conocimientos avanzados para adquirirla.

"Acá no hay víctimas. Hay gente que invierte sabiendo muy bien lo que hace. Tal vez podamos incluirlos dentro de un grupo de ludópatas, pero en definitiva son personas que saben cómo comprar esta criptomoneda", afirmó.

Detalló que el proceso para adquirir Libra implicaba descargar una billetera específica, comprar Solana en exchanges descentralizados y cargar de gas. En otras palabras, solo usuarios con conocimientos técnicos avanzados podían hacerlo.

"Estamos hablando de 40.000 direcciones, probablemente menos personas, porque muchos tienen más de una dirección. La gran mayoría son extranjeros que entran dentro de la categoría de 'quiero ser rico rápidamente'", agregó.

Milei y la polémica: ¿involucrado o ingenuo?

El aspecto más controversial del caso fue la promoción indirecta de Libra por parte de Javier Milei. Cuando se le preguntó si el presidente había actuado correctamente al mencionarla en redes, la respuesta de Gorganchian fue tajante: "Claramente no", aseguró.

Explicó que este episodio expone una gran falta de conocimiento sobre criptomonedas tanto en la sociedad como en el periodismo y la política. "El grado de desconocimiento en materia de criptomonedas de la población en general es muy alto, y esto incluye a periodistas y presidentes", señaló.

También criticó la actitud de algunos medios de comunicación: "Esto no salva lo dicho por el presidente, como tampoco salva a todos los periodistas que durante tres o cuatro años no investigaron el tema, cuando hay múltiples denuncias sobre este tipo de situaciones".

Además, advirtió que no es la primera vez que figuras políticas quedan envueltas en polémicas cripto. "Patricia Bullrich en 2022 se reunió con la Fundación Stellar, que también es de dudosa reputación. Y Trump promovió la criptomoneda Melania", comentó.

Las estafas cripto: una trampa sofisticada

Gorganchian explicó que este tipo de fraudes no son improvisados, sino que responden a estrategias de ingeniería social muy complejas que pueden tardar años en ejecutarse.

"La manera en la que se relacionan, hacen tráfico de influencias y crean confianza en estos esquemas les lleva años. Son extremadamente sofisticados en el armado de estas estructuras", advirtió.

También responsabilizó a los gobiernos por no contar con expertos en blockchain y criptomonedas. "No solo este gobierno, sino todos los gobiernos, no tienen gente idónea en materia de blockchain, criptomonedas y demás. Entonces, es muy sencillo caer en este tipo de estafas", explicó.

Incluso recordó casos previos de figuras públicas involucradas en esquemas fraudulentos: "Yo denuncié cuando Susana Giménez promocionaba Invest, o cuando Javier Milei, antes de ser presidente, promocionaba una escuela de trading llamada CoinEx, también de dudosa reputación", cerró.