Aseguran que, "el juicio político a Milei es una medida que corresponde totalmente"

En medio de pedidos de juicio político a Javier Milei por el escándalo de la moneda $Libra, la falta de una Comisión de Juicio Político en el Congreso complica la situación.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Beatriz Rajland, experta en Derechos, quien expresó que la situación política en torno al presidente Javier Milei se encuentra en un punto crítico, ya que la Comisión de Juicio Político aún no ha sido conformada, y se están presentando múltiples pedidos de juicio por supuestos incumplimientos de deberes.

En este contexto, la entrevistada, consideró que la viabilidad de un juicio político depende de la postura de los diferentes sectores políticos. “A pesar de que el PRO ha respaldado la investigación, no está dispuesto a avanzar hacia un juicio político”, dijo. Y añadió: "la política tiene sus propios tiempos y objetivos, y el Congreso no está funcionando correctamente al no contar con una Comisión de Juicio Político".

El rol de la Comisión y las facultades del presidente

Rajland subrayó que, más allá de la falta de la Comisión, hay otros aspectos que deben ser atendidos, como la derogación de decretos que otorgan facultades especiales al presidente.

"Es necesario también revisar el DNU 70, que le da poderes especiales al presidente, lo cual permite una gestión irregular del Congreso", explicó la experta. ´

A pesar de la controversia generada, la entrevistada cree que, “el juicio político a Milei es una medida que corresponde totalmente", debido a la grave situación ética y política que representa el uso de esas facultades por parte del presidente.

La moralidad y las implicancias legales

Sobre el escándalo de $Libra, Rajland mencionó que, más allá de las discusiones legales sobre estafa o pérdida de dinero, hay una cuestión ética que no puede pasar desapercibida. "No es un casino. El presidente no puede dirigir el país como si fuera un club de fútbol, donde se gana o se pierde dinero", afirmó. Y remarcó que la preocupación no es solo jurídica, sino que se centra en la moralidad de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, algo que va más allá de los parámetros del Código Penal.

La Oficina Anticorrupción y el papel de la oposición

En cuanto a la Oficina Anticorrupción, Rajland señaló que, al depender de la oposición, su efectividad y objetividad podrían estar comprometidas. "El titular de la Oficina es parte de la oposición, por lo tanto, su papel en este asunto puede estar influenciado por intereses políticos", explicó.