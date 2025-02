Del "solo la difundí" a la filtración: catarata de memes por la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale

El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de la tormenta tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA, un "meme coin" que experimentó un ascenso meteórico y posterior derrumbe, y dejó a muchos inversores con pérdidas significativas.

La controversia surgió luego de que se viralizó un posteo donde Milei mencionaba la criptomoneda en sus redes sociales, lo que fue interpretado como un aval presidencial al activo digital. La situación despertó fuertes críticas, tanto desde el ámbito político como del sector financiero, quienes cuestionaron la responsabilidad del mandatario en este episodio.

"Yo no la promocioné, solo la difundí": la defensa de MileiEn medio del escándalo, Milei brindó una entrevista con el periodista Jonatan Viale en la que intentó despegarse de las acusaciones. "Yo no promocioné la criptomoneda, simplemente la difundí", aseguró el presidente, y marcó una diferencia semántica que no logró calmar las críticas. Además, agregó que su intención era dar a conocer alternativas al sistema financiero tradicional y que no tenía ninguna vinculación con el equipo detrás de $LIBRA.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las declaraciones de Milei generaron un aluvión de reacciones, principalmente luego de que se filtrara la versión no editada de la entrevista, en la que el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpió la nota para corregir al Presidente delante de Viale. Ahora, la frase "no la promocioné, la difundí" se convirtió en un nuevo leitmotiv para la sátira política.

Como era de esperarse, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad y el episodio se transformó en un festín de memes. En X (ex Twitter), los usuarios parodiaron la explicación presidencial con imágenes y videos que ironizaban sobre la delgada línea entre "promoción" y "difusión". Algunos compararon la situación con clásicos episodios de la política argentina, mientras que otros adaptaron escenas de Los Simpson y otros memes virales para burlarse del presidente.

Filtran un clip borrado de la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale porque puede "traer un quilombo judicial"

Los mejores memes tras la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei por el escándalo con $LIBRA

Escándalo cripto: cómo reaccionaron el oficialismo y la oposición a las declaraciones de Javier Milei sobre $LIBRA

Lilia Lemoine acusó a TN de operar en contra del Gobierno por la filtración del clip

Milei aseguró que los damnificados de $Libra fueron "como mucho 5 mil" y que "si vas al casino" sabés que podés "perder"

Alberto Fernández aprovechó la criptoestafa y salió con los botines de punta contra Fabiola Yañez, la Justicia, el Gobierno y Jonatan Viale

Empresario cripto cuenta la trama secreta del escándalo $Libra y el supuesto pago de coimas por US$5 millones

NG