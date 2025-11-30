domingo 30 de noviembre de 2025
"¿Qué es Casanto?": la tensa pregunta que fue tendencia en X, con cientos de respuestas...

Llamaba la atención ver a esa marca de leche entre las principales tendencias en la Argentina este domingo. Los detalles que explican la cuestión.

Casanto, segunda tendencia nacional en X... | X

Juntar reacciones en X, la eterna Twitter, no es fácil y este nublado domingo que despide a noviembre mostraba entre las principales tendencias en Argentina a "Casanto". Se sabe de los complejos momentos de La Suipachense, o de Verónica, los tropiezos de Sancor, los tratos de venta de La Serenísima, incluso se duda sobre si sube o baja el consumo lácteo, por eso muchos que vieron a Casanto en tendencias abrieron a ver de qué se trataba, y por suerte no había malas noticias, sino que todo se había originado en apenas cuatro palabras, y otros tantos signos de pregunta: QUE CARAJO ES CASANTO????.

Leche Casanto en X

El tono de las mayúsculas que había posteado el usuario @Carlos_Dimarco denotaba su nervioso interés en esa cuestión, pero es posible que las más de 500 respuestas que recibió en muy poco tiempo, casi como un aluvión, lo hayan ayudado a salir de esa duda.

La cuestión que atormentaba a la red escaló, entonces, al segundo lugar entre las tendencias nacionales, lo que evidencia su dominical trascendencia, así que anexamos varias de las respuestas, incluso algunas que mostraron poca paciencia con el tema:

