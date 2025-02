$Libragate: Milei sorteó el reto en el Congreso, pero empieza a atar su suerte a Trump

Siguen siendo misteriosos los motivos que llevaron al Gobierno a impulsar la nominación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia. Desde temprano -el Poder Ejecutivo propuso a Lijo en marzo del año pasado- las versiones apuntaron a la propia Corte y la alteración de los equilibrios internos y a algún tipo de transacción con el kirchnerismo en el Senado -donde gravita- en torno a la compleja situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner.

El descrédito del que ya gozaba Lijo en ambientes judiciales y políticos quedó expuesto a la luz pública durante el largo trámite que atravesó el pliego en el Senado, del que depende su nominación.

La Cámara alta desistió esta semana del tratamiento en el recinto del pliego de Lijo, una de las iniciativas que envió el Poder Ejecutivo para discutir en sesiones extraordinarias y que consiguió una semana antes dictamen de comisión. El proyecto no pasó el filtro de la reunión de labor parlamentaria, previa a la sesión. ¿Primera víctima del criptogate?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se supo a finales del año pasado que el propio Lijo había rechazado su nombramiento por decreto presidencial, una posibilidad abierta para el Ejecutivo hasta el final de las sesiones extraordinarias, según dispone la Constitución. Lijo debería renunciar a la titularidad del Juzgado Federal N° 4 en caso de que fuera designado por decreto, pero su ratificación en la Corte aún quedaría pendiente de la decisión del Senado. Fuentes del Gobierno habían hecho circular los nombres de cuatro juristas -incluido el de una mujer- como opciones a la apuesta por Lijo. Ya sin brújula, en las últimas horas no descarta la designación de Lijo vía DNU. “No está definido aún”, respondió una alta fuente del oficialismo a la consulta de Perfil.

Con críticas por la caída de la comisión para investigar a Milei, el Senado aprobó la suspensión de las PASO

Ariel Lijo

El tratamiento del pliego de Lijo fue la única iniciativa del Gobierno que no prosperó en las sesiones extraordinarias, aún vigentes. El Senado sancionó este jueves la suspensión de las PASO, por lo que este año no habrá primarias y se simplificará, en parte, el calendario electoral. Las PASO, se sabe, son un instrumento ideado por el expresidente Néstor Kirchner durante la primera gestión de Cristina Kirchner. Pero la herramienta no le fue del todo útil a su creador. La experiencia indica que favorecen el ordenamiento de las fuerzas de oposición: les permite dirimir sus internas y alinear a los perdedores, fidelizarlos. Jaqueada por la disidencia de Axel Kicillof, es la razón por la que la señora de Kirchner -los senadores y diputados que le responden- se opuso a su suspensión. Por iniciativa del gobernador, que acaba de crear su propio espacio interno, la provincia de Buenos Aires se encamina ahora a suspender las PASO y, según parece, desdoblar la elección local de la nacional. Tal cual lo hizo este viernes la Legislatura porteña.

Pero el logro del Gobierno no fue tanto conseguir una reforma transitoria de la ley electoral como haber desactivado un reto de recorrido imprevisible. El oficialismo frenó la creación en el Senado de una comisión investigadora del Criptogate, el escándalo por la promoción desde la cuenta del presidente Javier Milei de una memecoin que derivó en una estafa generalizada, estimada entre US$ 100 y US$ 180 millones. Lo hizo con el concurso de los senadores del PRO y de un puñado de radicales que responden a los intereses de los gobernadores de sus provincias. Faltó apenas un voto para llegar a los dos tercios que demandaba el proyecto: 47 a favor, 23 en contra.

“Nuestro rol es que la justicia investigue y no intentar reemplazar a la Justicia”, justificó el bloque macrista en un comunicado. El sostén del PRO a Milei en el Senado se sobreimprime a la aguda crítica que Mauricio Macri dejó caer al Presidente por el escándalo cripto y la dirigida al asesor Santiago Caputo por el proceso de licitación de la Hidrovía. El expresidente maneja sus tiempos. El escándalo del criptogate suma un elemento a la compleja relación entre Macri y Milei. Su rumbo amenaza con alterar los factores de esa sociedad inclasificable.

En el bloque radical, desde donde surgió el proyecto, se dijo que la presión del Gobierno torció la voluntad de algunos senadores. El presidente de la bancada, Eduardo Vischi, que había acompañado con su firma y defendido públicamente la investigación parlamentaria, reconoció que cambió su decisión por pedido del gobernador Gustavo Valdés, según su compañero de bloque y exgobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien votó a favor.

Eduardo Vischi

En reserva, otros senadores de la UCR mencionaron el hecho de que este año Corrientes elige gobernador (su calendario difiere de las elecciones ejecutivas nacionales) y aunque Valdés no puede ser reelecto tras dos mandatos, va detrás de una promesa: busca que el presidente Milei no le imponga una candidatura de La Libertad Avanza. Milei ganó el balotaje de 2023 en Corrientes con el 53,19% de los votos y su fuerza ha permeado en la provincia.

Otras contraprestaciones, ligadas al envío de recursos financieros habrían motivado el voto del senador Víctor Zimmerman, que renunció al ministerio de Salud de Chaco a pedido del gobernador Leandro Zdero para regresar a su banca de senador el jueves, según las mismas fuentes. Notorio fue el voto de los senadores radicales por Santa Fe: Carolina Losada lo hizo a favor de la comisión y Eduardo Galaretto, en contra. Como sea, se insiste en que los cinco gobernadores radicales acordaron no acompañar la iniciativa del senador Pablo Blanco, del mismo partido. “El Gobierno tiene los instrumentos para direccionar el voto del bloque. En casos individuales, después de Kueider ya no sé qué pensar”, dijo un senador.

Como haya sido la compensación, el Gobierno consiguió sortear el desafío de que la política fuera la que encaminara una investigación sobre el rol del Presidente en el escándalo $Libra. ¿La habría resistido Milei? ¿La comisión podría haberse limitado a una acción testimonial? Es una pregunta que se hace en estas horas la política.

Por el momento, será la Justicia la que se encargue del asunto. Ha habido una lluvia de denuncias y el piso de los delitos no es menor: el fiscal anticipó que cuenta con elementos suficientes para una imputación por estafa, cohecho y abuso de poder, entre otros. En paralelo se abrirá una investigación en la comisión de valores (SEC) y la agencia de investigación criminal (FBI) de los Estados Unidos.

Julián Peh, empresario vinculado a $LIBRA e investigado por la justicia, al igual que Milei

Es temprano para abrir un juicio sobre el recorrido que puedan tener esas pesquisas en la era de un Donald Trump con ambiciones de autócrata, y a quien también Milei parece cada vez más haber atado su suerte. El presidente norteamericano, que este sábado recibió a Milei en un aparte del encuentro de la comunidad conservadora global, firmó esta semana una orden ejecutiva, similar a un decreto, en la que dispuso que agencias reguladoras como la SEC y la Comisión Federal de Comercio dependerán de la Casa Blanca tanto para establecer sus prioridades como para su presupuesto.

La complejidad del universo cripto y la que supuso la misma operación con la criptomoneda han jugado en favor del Presidente. Los analistas de opinión han revelado sin embargo que el escándalo domina la conversación en las redes, un medio ambiente propio de las finanzas virtuales, y coinciden en que es abrumadora la percepción negativa sobre el comportamiento de Milei.

Lo que se ve en las primeras indagaciones del periodismo y de especialistas en criptofinanzas es que en el entorno de Milei se contactaron con sujetos de poco espesor en ese mundo, algunos de ellos desacreditados o sospechados de operaciones en el límite de la legalidad. Aunque aún se ignora cómo se fraguó, hay cierta semejanza entre el vínculo con estos operadores y el que los hermanos Milei establecieron con la política cuando su movimiento era apenas un desafío al sistema. No sorprende: la leva de los Milei siempre ha sido en las orillas.