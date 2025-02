$LIBRA: el impactante relato de un empresario cripto podría complicar al entorno de Javier Milei

El nombre de Diógenes Casares saltó a la escena pública en medio del escándalo de $LIBRA luego de que deslizara que desde el entorno de Javier Milei habrían cobrado una coima millonaria por la promoción que el presidente hizo de la dudosa criptomoneda. Este testimonio motivó que un abogado cercano al kirchnerismo solicite su declaración ante los tribunales.

A raíz de las declaraciones públicas del cofundador de Stream Finance, Gregorio Dalbón, quien defendió a Cristina Kirchner en varias causas, pidió que sea citado a declarar al considerar que "brindó detalles que podrían ser de utilidad para corroborar la existencia de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito".

¿Estafa o error? | Dos encuestas midieron el impacto del escándalo $LIBRA en la imagen de Javier Milei

$LIBRA: el relato de Diógenes Casares que salpica al entorno de Javier Milei

“Con el fin de esclarecer estos hechos y verificar la veracidad de sus afirmaciones, resulta fundamental su declaración testimonial bajo juramento de ley”, destacó el letrado en un escrito presentado en las últimas horas. Debido a su exposición mediática, Casares tomó la decisión de eliminar el artículo en el que daba cuenta de las maniobras fraudulentas y poner su cuenta de X en privado.

El hijo del empresario Wenceslao Casares había recurrido a la mencionada red social para compartir un detallado relato sobre cómo se gestó el lanzamiento de la meme coin. Más tarde, en un diálogo exclusivo con PERFIL, ratificó que distintas fuentes del mercado cripto le dijeron que una persona del círculo de confianza de Milei habría percibido 5 millones de dólares por promocionar el proyecto.

Casares también participó del podcast Unchained Crypto, de la periodista especializada Laura Shin, y amplió su testimonio acerca de la controversia de la criptomoneda que se disparó tras el tuit del jefe de Estado argentino para luego derrumbarse y quedar en la mira por una posible estafa.

“Recibí un mensaje de alguien a quien respeto quien me aseguró que a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría, lo que sea, y según me dijeron era de un alto rango del Gobierno”, comenzó diciendo el experto en finanzas descentralizadas.

Javier Milei posa junto a Hayden Davis, cerebro de $LIBRA

Según su narrativa, el lanzamiento de una meme coin desde la cúpula del poder en Argentina era un secreto a voces en el mundo de las criptomonedas. De hecho, las versiones llegaron a sus oídos entre dos y tres semanas antes de que el mandatario difundiera el proyecto.

“Creo que hay una mezcla de ignorancia y creo que también había un funcionario de alto rango que fue el que impulsó esto. No creo que Milei se despertara un dia y dijera 'voy a promocionar este token' o 'creo que debería hacer esto'. Creo que fue alguien muy cercano en su gabinete pero no fueron muchas las personas que podrían haber tenido un acceso más directo o regular a las personas de la industria”, valoró.



El rol de Hayden Davis en la trama del escándalo cripto

Por otra parte, el entrevistado sostuvo que tuvo acceso a conversaciones de Hayden Davis. Se trata del CEO de Kelsier Ventures, el cerebro detrás de $LIBRA que conoció al libertario durante la celebración del evento Tech Forum. Allí fueron presentados por Mauricio Novelli y el estadounidense llegó a fotografiarse con Javier Milei a fines de enero.

De acuerdo a lo revelado por Diógenes Casares, Davis se jactaba de controlar a Milei mediante el pago de sobornos a una figura muy cercana al Poder Ejecutivo. Una vez desatado el escándalo, el creador de la criptomoneda de la discordia intentó despegarse de los hechos.

La jueza Servini deja la causa $LIBRA y queda en manos del fiscal Eduardo Taiano

“Recibí un mensaje de alguien de una empresa de capital de riesgo con un mensaje de Hayden, que es la pieza central para reunir a todos los influencers y personas que tratan de influir en el gobierno argentino. Esto fue en diciembre y Hayden básicamente estaba diciendo que podía conseguir, utilizaba improperios, pero que podía conseguir que Milei publicara lo que quisiera si pasaba por este funcionario del gobierno y básicamente pagaba dinero”, aseveró Casares.

A propósito del funcionario argentino que estaría involucrado en la trama, el empresario cripto evitó dar precisiones: “Me dijeron quién era pero no lo voy a decir porque no puedo confirmarlo y eso me preocupó mucho hasta el punto en que me comuniqué con un grupo de personas de la industria en argentina y también con dos políticos a los que envié un mensaje. Uno de los más conocidos es Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente, que no sabía que ningún tipo de token se iba a lanzar, que habría un token oficial del Gobierno”.

Durante la charla que mantuvo con PERFIL, el especialista remarcó que los US$ 100 millones que habrían sido "robados" mediante $LIBRA, "los tiene Davis en custodia y no Milei o un funcionario de su gobierno". Al mismo tiempo, estimó que el 98% de los recursos birlados pertenece a extranjeros.

MFN / LM / ds