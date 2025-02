El acoso de Trump a Zelenski: “No es necesario que esté en las negociaciones”

El presidente estadounidense Donald Trump dijo ayer que Ucrania no tiene “ninguna carta” en mano en potenciales negociaciones para poner fin a la guerra en su país, tras ser invadido por Rusia.

“He tenido muy buenas conversaciones con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe”, dijo Trump en una reunión de gobernadores en la Casa Blanca.

Antes estimó que la presencia de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en las negociaciones no es “muy importante. Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos”, añadió.

Trump lanzó esta semana varios ataques contra Zelenski. Su acercamiento a Putin ha hecho temer una ruptura entre Washington y Ucrania, que depende de la ayuda estadounidense para combatir a los rusos.

El magnate llamó a Zelenski “dictador sin elecciones” y el miércoles dijo que los rusos se han apoderado de “mucho territorio” en Ucrania y, por lo tanto, tienen “las cartas” en la mano. Además, ha sostenido que el inicio de la guerra es responsabilidad de Kiev.

Desde su red social X, Elon Musk, que se ha convertido en el alter ego de Trump, responsable de las declaraciones más duras, se sumó a las críticas al presidente Zelenski.

“El presidente Trump tiene razón al ignorar a Zelenski y decidir por la paz, independientemente de la repugnante y masiva máquina de corrupción del presidente ucraniano que se alimenta de los cadáveres de sus soldados”, escribió el hombre más rico del mundo.

Para Musk, “si Zelenski fuera realmente amado por el pueblo ucraniano, convocaría elecciones. Sabe que perdería por goleada, a pesar de haber tomado el control de TODOS los medios de comunicación ucranianos. En realidad, es despreciado por el pueblo ucraniano, por eso se negó a convocar elecciones”.

Minerales. Zelenski siguió enfrentando ayer las crecientes presiones de Estados Unidos para firmar un acuerdo que otorgaría una prioridad a Washington para explotar los recursos minerales estratégicos del país. A principios de febrero, Trump anunció que deseaba negociar un acuerdo con Ucrania para poder acceder al 50% de sus minerales estratégicos a cambio de la ayuda prestada a Kiev desde la invasión rusa. Pero Ucrania rechazó esta primera propuesta norteamericana argumentando que no ofrecía garantías de seguridad a su país, que lucha desde hace tres años contra Rusia.

Pese a la tensión desatada, y a las duras declaraciones de Trump contra Zelenski, un alto funcionario ucraniano indicó que Ucrania y Estados Unidos “continúan” negociando un acuerdo sobre recursos mineros estratégicos ucranianos. “Hay un intercambio constante de proyectos de documentos, enviamos otro ayer” y “esperamos una respuesta” estadounidense, aseguró la fuente bajo condición de anonimato.

El asesor estadounidense de seguridad nacional, Mike Waltz, afirmó ayer que Zelenski firmará “a muy corto plazo” un acuerdo, “y eso es bueno para Ucrania”.

El “valiente Zelenski”. El emisario de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, declaró ayer que mantuvo una reunión “positiva” con el “valiente” Zelenski en Kiev el jueves. Sus palabras conciliadoras contrastaron con los duros ataques personales de los últimos días.

“Es importante que Estados Unidos esté a nuestro lado. Una paz sólida y duradera solo puede lograrse mediante la unidad”, escribió Zelenski en X, tras hablar por teléfono con su homólogo polaco Andrzej Duda. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, también habló por teléfono con el dirigente ucraniano y señaló que Kiev “debe estar en la mesa de negociaciones y las cuestiones de seguridad en Europa deberían debatirse junto con los europeos”, según declaró su portavoz en un comunicado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró ayer que el presidente Vladimir Putin está “abierto” a negociaciones de paz. “Tenemos nuestros objetivos relacionados con nuestra seguridad nacional y nuestros intereses nacionales, y estamos dispuestos a alcanzarlos a través de negociaciones de paz”, declaró Peskov.

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones ucranianas de las que reivindica su anexión, además de la península de Crimea, y que renuncie a incorporarse a la OTAN, algo que Kiev rechaza tajantemente.

Trump y sus colaboradores consideraron “poco realista” la adhesión de Ucrania a la OTAN y su ambición de recuperar los territorios tomados por Rusia.