Javier Milei le contesta a Cristina Kirchner: "Dibujando números es muchísimo más fácil conseguir logros"

El presidente Javier Milei cierra la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

"Si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, tuiteó el mandatario en respuesta a unos posteos de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La vicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández publicó este viernes una carta de ocho páginas en la que sorprendió con una autocrítica alusiva a los “errores que ha cometido el peronismo en las últimas décadas”, pero en la que incluyó además críticas a la ineficiencia del Estado y su impacto en la sociedad.

La dirigente peronista criticó lo que llamó el “viejo modelo de Estado omnipresente que derivó en ineficiencia e ineficacia”, abordó el problema del déficit fiscal, y cuestionó la falta de una reforma tributaria que "construyera un sistema más racional y equitativo".

Además, habló de la ausencia de una “revisión y reforma profunda de la educación pública”, y de la necesidad de apostar a un plan integral que combata la "desigualdad social" y el “gatillo fácil”.

Comenzó parafraseando a la ex presidenta Cristina Kirchner: "Argentina es ese extraño lugar donde hasta lo obvio debe ser explicado".

- "Dadas las aberraciones e inconsistencias que tiene su carta de hoy y el daño que le ha causado a la Argentina, voy a tener que explicar cosas obvias. Saludos, Cris, esto va para vos..."

- "En el primer período del régimen kirchnerista, en la presidencia de Néstor Kirchner, la inflación promedio fue de 10%. En el segundo período, con Cristina Kirchner la hizo saltar al 20% promedio. En el tercer período, la segunda presidencia, el promedio saltó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de las formas de combatir la inflación era mentirla".

- "Llegar a la pobreza como salir de la pobreza no se se genera de manera instantánea, demanda tiempo, crecimiento económico genuino. Como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Así es fácil, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros. No es la forma que decidimos tomar, decidimos decir una verdad incómoda que una mentira confortable."

- "Si quiere hacer críticas, empiece a hacer una autocrítica que le está costando caro al país, que es por haber mentido los números o el desastre que hicieron con YPF".

- "El señor Alberto Fernández, el autócrata golpeador, se fue con una inflación del 210%".

- "La realidad es que nosotros describimos y no nos quejamos de la herencia, porque en condiciones normales de presión y temperaturas no gana la presidencia un liberal libertario. Tenemos claro que las condiciones iban a ser de colapso casi total".

