En medio de la interna en el Partido Justicialista (PJ), las listas de Cristina Fernández de Kirchner y de Ricardo Quintela sufrieron distintas bajas a pocas semanas para disputar la presidencia del espacio. Por el lado de la expresidenta fue Omar Féliz, intendente de San Rafael, quien dio un paso al costado; mientras que en el caso de la boleta del gobernador de la Rioja se trató de José Mórtola, exdiputado correntino.

“Renuncié porque dije que si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo, para internas partidarias, no me presto”, manifestó el líder comunal de la localidad mendocina en declaraciones al periodista Nacho Rodríguez, de Diario Uno.

Ricardo Quintela desafía a Cristina Kirchner y llama a “despejar el camino” a los nuevos dirigentes

Félix figuraba como consejero titular número 68 en la lista "Primero la Patria", al igual que otros dos dirigentes oriundos de Mendoza. Además de no querer formar parte de la interna nacional del peronismo, la noticia se conoce después de que confirmara que su hermano Emir Félix conducirá el PJ mendocino luego de conseguir la unidad.

Cristina Kirchner presentó su boleta el domingo pasado. El 17 de noviembre competirá contra Quintela, cuya lista lleva el nombre de “Federales, un grito de corazón”. Guillermo Elizalde, uno de los candidatos mendocinos del mandatario riojano, acusó a Félix de impulsar a su hermano y, de esta manera, hacer que “la mayoría de los dirigentes del PJ quedaran en la lista de Cristina”.

"Celebro la decisión de Omar Félix. También destaco que nos demos una interna amplia, propositiva y de cara a la sociedad", indicó en un mensaje en la red social X el integrante de Agenda Mendoza. "Es más compleja la situación del PJ en Mendoza. Igual debo reconocer que mostró coherencia al bajarse de la lista de Anabel Fernández Sagasti", añadió Elizalde.

Fernández Sagasti, senadora nacional, es la principal referente de Mendoza en la lista de la expresidenta. Por la misma provincia, también se encuentran como consejeros Martín Aveiro, diputado nacional y exintendente de Tunuyán, y Valentina Morán, diputada provincial. Según trascendió, el lugar 68 de la nómina podría quedar para el exdiputado Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Entre otras bajas en la boleta de CFK, otras se dieron por irregularidades denunciadas por el espacio de Quintela, como Rodrigo “Rodra” Rodríguez, dirigente de La Cámpora, que tuvo que dar un paso al costado por no estar afiliado al partido. Su lugar será ocupado por Santiago Révora, subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense.

La baja en la lista de Quintela

“El Partido Justicialista debe priorizar la unidad y la defensa del pueblo ante la dura realidad sufre la gente”, argumentó el exlegislador correntino José Mórtola, quien presentó su renuncia como candidato a consejero del Partido Justicialista Nacional por la línea del gobernador Ricardo Quintela.

“Presenté mi renuncia esta semana como candidato a consejero por Corrientes porque considero que el movimiento justicialista no puede detenerse en discusiones internas que están alejadas de la realidad que padecen hoy los argentinos con las medidas del Gobierno nacional que generan graves problemas en la situación social y económica del país”, expresó el exdiputado en un escrito.

“Nuestro movimiento político no puede ni debe ser partícipe de un enfrentamiento estéril y egos políticos ante una realidad que se impone", concluyó antes de agaradecer al gobernador Quintela por el espacio en la lista.

