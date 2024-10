En medio de las tensiones internas por la presidencia del Partido Justicialista (PJ), donde Cristina Kirchner acusó a Axel Kicillof de traidor, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que había una "frialdad notable" entre la ex presidenta y el gobernador bonaerense durante el acto que compartieron este último miércoles.

"Se notaba una frialdad impresionante, qué quieres que te diga. No intercambiaron palabras. A veces parecemos niños", comentó Carlotto, quien se sentó entre ambos líderes en el evento conmemorativo del 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.

En este sentido, la referente de Derechos Humanos indicó: "No se hablaron, parecían una pareja con una anciana loca en el medio. Pero yo los respeté y creo que ellos también se respetaron mucho".

Carlotto expresó su agrado por la presencia del gobernador, resaltando su aprecio por él. "Tuvo dificultades, pero llegó a pesar de todo. Estuvo fantástico", afirmó en una entrevista con FM 107.3.

El evento, que tuvo lugar en La Plata, fue el primer encuentro en persona entre Kirchner y Kicillof tras las acusaciones de la ex mandataria de que él estaba "juntando avales" para su rival, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Kicillof respondió a través de un comunicado, pidiendo "humildad" y señalando que las internas son "innecesarias", ya que fortalecen a "la derecha".

"Fue complicado con los cánticos de la gente apoyando a uno u otro, porque los aprecio a ambos", recordó Carlotto.

Al rememorar el momento en que el gobernador intentó hablar pero fue interrumpido por los gritos de "Cristina presidenta", Carlotto comentó: "Lo pasé muy bien. Había un poco de... Por lo que gritaba la gente, no quiero decir que estén en competencia, sino que ambos están en el ámbito político".

"Primero, Cristina no está postulándose para la presidencia. Ella busca otra cosa por ahora. Y el gobernador está trabajando por una provincia que enfrenta muchas dificultades", reflexionó.

Carlotto también consideró que Fernández de Kirchner y Kicillof "disfrutaron" del evento y subrayó que "la gente expresó lo que quería. Había un grupo que apoyaba más a Cristina".

"Todo salió bien y estas son dinámicas políticas que no afectan lo que hacemos y queremos. Personalmente, los aprecio a ambos", enfatizó.

Y consideró: "Son políticos, pero también son seres humanos. No entiendo ni conozco la política. Los quiero a los dos y les deseo lo mejor. Eventualmente, se resolverán, no son enemigos. Solo necesitan tiempo y apoyo. Hay que mostrarles cariño y respeto, y si hay algo que no gusta, es mejor decírselo con tacto y en privado para ayudarles".

Al ser preguntada sobre la reciente entrevista del presidente Javier Milei en el canal TN, donde expresó su "morbo" por "meter el último clavo en el cajón del kirchnerismo con Cristina adentro", Carlotto respondió: "Ese hombre no es un hombre, es una bestia".

"Una persona que dice eso y luego se ríe, afirmando que fue en broma... No, por favor. No somos tontos, y esas palabras se dicen con intención. No podrá hacer lo que planea porque defenderemos la democracia, y la democracia no es sinónimo de odio", advirtió.

Finalmente, Carlotto resumió: "No entiendo cómo no reaccionamos... No violentamente, porque la violencia no es el camino, pero necesitamos el apoyo de diputados, senadores y de la política para moderar un poco a este señor".

