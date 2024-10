Ningún peronista podrá mostrarse ajeno a la interna que (por ahora) habrá el 17 de noviembre para elegir al presidente del Partido Justicialista. Ni Axel Kicillof que eligió quedar en el medio entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela (lo cual, para La Cámpora, significó traicionar a la expresidenta). Ante un enfrentamiento que se encamina a ser oficial, gobernadores e intendentes empezaron a mostrar sus fichas, ya que no habrá lugar para "jugar a dos puntas".



La expresidenta arranca con el pie izquierdo en el país, más allá de Buenos Aires. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo está jugado a pleno con Quintela. El apoyo en las listas fue total al riojano. Sin embargo, el presidente del PJ de Tucumán, Juan Manzur está con Cristina.

"Acá se van a matar. Pero la manija la tiene quien gobierna. Y ese es Jaldo", aventuró a PERFIL un dirigente peronista que tiene trato con los dos. En La Rioja la situación es obvia. Todo el aparato irá para Quintela. Lo mismo en Córdoba. Allí, Martín Llaryora dio la orden de jugar "por abajo" para Quintela.

¿Y el resto? "La quieren jubilar hace rato. Eso no es una novedad. Ven en esta interna una oportunidad histórica. La vela se apaga del todo", agregaron a este medio. La referencia obvia, sin nombrarla, es a Cristina Kirchner.

La disputa bonaerense

Pero todos miran la provincia de Buenos Aires. ¿Pondrá Kicillof el aparato desde el Estado para empujar la lista de Quintela? Si bien sus laderos lo niegan, todos entienden que es conveniente para el gobernador un triunfo de Quintela y no de Cristina. "En su universo esto ya es una traición. Si gana la interna será imposible no actuar en consecuencia", sintetizó a PERFIL un dirigente gremial que reporta en La Plata.

"No es sometimiento, es lealtad", lanzó esta semana en Radio Splendid Facundo Tignanelli, diputado provincial camporista y uno de los armadores de Máximo Kirchner. A propósito de eso, el hijo de Cristina aún no dijo nada al respecto sobre cómo le cayó la decisión de Kicillof de no apoyar a su mamá.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Quienes están en el territorio del conurbano ya pusieron la maquinaria a trabajar. Con un reloj de arena que cae constantemente, ya hubo preguntas por listas de afiliados. "Ahora tenemos que salir a buscarlos, convencerlos de venir a votar. Ayudarlos a que lleguen. Será el tiempo de remise y viajes. Todo en medio de este caos del país. No es fácil", contó a PERFIL un militante peronista de Banfield.

Por su parte, un intendente confió: "A ninguno de nosotros nos conviene esto. Si jugamos con Cristina, el gobernador marcará con una cruz a cada uno. Si jugamos con Axel podes quedar en el medio de una derrota que te condene. Un 'miti miti' no es opción en esta".

