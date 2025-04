Mirta Tundis: “Ningún jubilado de haber mínimo tuvo Reparación Histórica”

“¿Existirá una chance de que se revea el tema? ¿Cuál será el futuro de los jubilados?”, se preguntaron las periodistas de "Soy casta" en relación con el fin de la moratoria previsional. El mecanismo que les permitía jubilarse a los trabajadores que hubiesen alcanzado la edad pero no contasen con la cantidad mínima de aportes realizados fue dado de baja por el Gobierno. Sin dicho plan de facilidades de pago que les permitía completar su contribución y comenzar a cobrar su jubilación, se barajan ahora distintas soluciones alternativas.

Mirta Tundis, periodista y exdiputada por el Frente Renovador, analizó en la mesa del programa que se emite por la pantalla de Bravo TV de lunes a viernes a las 19 el impacto inmediato que supone la finalización de la moratoria previsional: “Hoy está dada de baja. El que se jubiló antes del 30 de marzo lo pudo hacer, con mucha suerte. Quienes cumplan 60 o 65 años luego del 23 de marzo de este año no van a poder jubilarse si no tienen los aportes completos”, explicó.

Uno de los temas centrales puestos en debate fue el impacto en las mujeres, en particular en las amas de casa. "Deberían haberles dado un beneficio similar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)", expresó cuando fue consultada por la opinión que en una emisión pasada del programa brindó la exministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Graciela Camaño.

Tundis se hizo eco de la masa de trabajadores que no podrán jubilarse. "Existen muchas personas que trabajaron en negro, o que tienen hasta 25 años aportados. La moratoria les permitía completar los años faltantes”, señaló.

Con hasta 29 años de aportes, solo se podrá solicitar la 'pensión del adulto mayor'

Según explicó, un gran número de quienes fueron trabajadores informales quedaron ahora fuera del sistema: “Durante años, muchas personas aceptaron trabajos sin aportes con tal de llevar comida a su casa. La moratoria no era un regalo sino un plan de facilidades de pago. Las cuotas arrancaban en casi 30 mil pesos, no era gratis. Sin embargo, se informa mal a la gente y eso genera más odio”, reflexionó.

Tundis también hizo referencia a su alejamiento de la vida partidaria: “En la política se miente mucho y no se cumple. Yo presenté innnumerables proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los jubilados, pero no se trataron. No me regalaron nada. No estuve sentada en una banca durante 40 años. Prefiero estar afuera, manteniendo mis ideales y acompañando propuestas de personas que realmente quieran mejorar las cosas”, se sinceró.

La exdiputada también criticó el enfoque mediático que en ocasiones se le brinda a la asistencia social: “La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó" durante el actual gobierno de Javier Milei, "pero los jubilados no recibieron ese mismo aumento", dijo, y completó: "Me parece perfecto que aumenten la AUH y que las madres lo usen bien, que lo destinen a sus hijos y no a pintarse las uñas. Pero también los jubilados deberían recibir” un aumento, dijo.

Hacia el final, Tundis se refirió a la "Reparación histórica para jubilados y pensionados", ley promulgada durante la presidencia de Mauricio Macri que buscó cerrar los juicios que llevaban adelante jubilados por los reajustes de sus haberes. “Ningún jubilado de haber mínimo tuvo reparación histórica. No es justo que siempre queden relegados”, concluyó.

