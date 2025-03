Graciela Camaño: “Fue un error meter a las amas de casa en el sistema previsional”

Con el telón de fondo del fin de la moratoria previsional y con aumentos jubilatorios por debajo de la inflación, Graciela Camaño, abogada y ex ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, estuvo invitada en el piso de “Soy casta”, emitido en la pantalla de Bravo TV. La exfuncionaria dialogó en la mesa sobre las complejidades que atraviesa el sistema jubilatorio argentino.

"Me asombra que no salga a la luz el pleito que existió en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la movilidad jubilatoria. Quedó claro en un fallo de la Corte donde ordenó al Congreso legislar en la materia. Es justo que exista movilidad en las jubilaciones", disparó, de entrada, Camaño.

"La movilidad jubilatoria tiene fallo en la Corte, y el Gobierno la tiene congelada desde hace más de un año", dijo Camaño, y agregó que el trabajo monotributista y los planes sociales han alimentado una cultura de trabajadores informales que fue aceptada "mansamente". "El sistema jubilatorio tiene problemas serios, y la dirigencia política que generó regímenes sin aportes o con aportes insuficientes es responsable", lanzó.

"El ajuste de Milei fue muy poco virtuoso, porque le hizo pagar el ajuste a los jubilados y a los empleados públicos", dijo la exfuncionaria y luego expresó que el sistema jubilatorio debería ser menos rígido, permitiendo que "exista un reconocimiento basado en la cantidad de años de aporte" para quienes no cumplen con requisito de 30 años de contribución.

La exfuncionaria protagonizó varios cruces en la mesa cuando planteó un punto en particular: "No estoy de acuerdo con la jubilación para amas de casa sin aportes". "No las podés poner en el mismo sistema", afirmó Camaño, y la periodista Micaela Kamien le respondió: "Es lo mismo que dijo Milei". Camaño contragolpeó: "A mi no me corras con Milei. Lamento que no quieran o no puedan interpretar lo que digo".

El panorama de una reforma jubilatoria todavía es incierto: “Hoy no se habla concretamente de un proyecto de reforma”

Luego, la invitada mencionó que "el sistema jubilatorio no es 'romántico' sino que debe nutrirse de aportes", y agregó: "las amas de casa sin aportes tienen derecho a jubilarse, pero deberían haberlas metido en algún otro sistema"

"Miren lo que sucedió al meter en el mismo sistema a todo tipo de beneficiarios, con y sin aportes", resumió Camaño y completó con que una persona que tiene 25 años de aportes no se puede jubilar. La exfuncionaria planteó con firmeza que no deberían mezclarse al interior del sistema jubilatorio demandas de distinta índole.

"Poner en la misma bolsa a los temas de género con los de un sistema cuyo fin es otro distinto resiente su funcionamiento", resumió. "Ahora vemos el resultado: los jubilados no cobran lo que les corresponde ni tampoco la mujer que no tiene ningún tipo de ingreso"

Graciela Camaño disparó contra Cristina Kirchner: “Hace política con narcisismo y personalismo”

Camaño dejó en claro su postura sobre la figura de la expresidente Cristina Kirchner y su rol en la política argentina. Con un tono contundente, aseguró: “No estoy enojada con Cristina, pero no comparto nada con ella”. "La expresidente hace política con un narcisismo y un personalismo que no permiten construir un país". Además, cuestionó su legado político y la falta de cambios estructurales durante su gestión.

Camaño además tachó el modelo económico de la expresidente: “Venía de una provincia extractivista y no modificó nada de lo que Menem había hecho. Su gobierno se basó en la extracción de recursos y en vivir de la soja para financiar al Estado sin un proceso de administración correcto”, explicó.

En la misma línea, diferenció la política económica de Néstor Kirchner de la de Cristina, asegurando que “el desendeudamiento fue obra de Néstor, no de ella”. Según Camaño, mientras Néstor tenía una visión estratégica de la economía, Cristina continuó con un modelo insostenible. Otro de los puntos que destacó Camaño fue la ausencia de un plan de desarrollo a largo plazo durante la gestión kirchnerista.

“Somos un país muy grande con enormes riquezas naturales, pero no sabemos hablar de logística ni de administración eficiente. ¿Dónde va el dinero? ¿Quién se lo lleva?”, se preguntó.

"Totalitario" y "constructor de relatos”: los filosos dardos de Graciela Camaño contra Javier Milei

Camaño también fue crítica con la utilización de la política como medio de enriquecimiento personal. “Se perdió la búsqueda del bien común. Hoy la política se usa como un medio de elevación social, y ese es el gran problema que tenemos”, sostuvo. Con un tono tajante, señaló que “esa elevación social está expresada en algunas señoras”, dejando entrever su crítica a ciertas figuras políticas.

