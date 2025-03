Desde hace casi 20 años las mujeres hemos ingresado al universo conocido de los trabajadores “pasivos”, porque desde la histórica moratoria que puso en marcha Néstor Kirchner hasta esta que se está despidiendo en un par de días, las mujeres hemos podido superar la barrera de invisibilidad de nuestro trabajo a través de incluirnos en el derecho a la previsión social, pagando mes a mes los aportes.

Mucho se habla al respecto. Algunos dicen que las personas que se jubilan por la moratoria lo hacen sin pagar, se les regala mientras otros tienen cumplidos 30 años de aportes porque “se mataron” trabajando. Otros diferencian jubilados de primera y jubilados de segunda (o de moratoria), como si las personas pudieran llegar a los 60 o 65 años sin haber trabajado y producido en su vida.

O reclaman “yo aporté” y se olvidan que el jubilado (o jubilada) de la moratoria es un trabajador que está pagando la deuda de otro, de alguien que no realizó sus contribuciones ni pagó los aportes.

Por no hablar de quienes dicen que hay mujeres “que no trabajan” y se quieren jubilar, como las amas de casa. Y por supuesto que uno se pregunta si hicieron la prueba de “no trabajar” como ama de casa durante una semanita nada más, a ver qué tal resulta ese no trabajo.

El asunto en definitiva tiene dos vertientes muy claras: la primera atañe a varones y a mujeres: llevamos demasiados años sin que se generen condiciones para que los trabajadores encuentren trabajo, tantos años que algunos se acostumbraron a ofrecernos en vez de trabajo “una renta básica”. Bueno, no, de ninguna manera, nada de renta básica. Preferimos trabajo para todos y para todas aquellas personas que quieran trabajar. Por supuesto que eso implica que cada vez que veas IA, en vez de pensar en inteligencia artificial vuelvas a pensar en INDUSTRIA ARGENTINA, así podrás recomponer un sistema previsional que abarque a todos nuestros mayores con la dignidad de devolverles lo que ellos han hecho por nosotros.

El otro asunto, la segunda vertiente, está en el hecho que se omite cuidadosamente y que ya lo había detectado Evita cuando en La Razón de mi Vida propone Una Idea, que es asignarle un ingreso a la mujer cuando forma una familia. ¿Cuál es la razón por la cual si hay 7 varones excluidos del derecho jubilatorio hay 9 mujeres cada 10 en la misma situación? Es una matemática simple, si hay más de 2,5 millones de mujeres amas de casa, trabajadoras en su propio hogar, en condición de “no trabajo” a las que nadie les otorga un ingreso por su trabajo productivo y reproductivo y a las que nadie les hace las contribuciones previsionales, cómo podrían las mujeres estar en igualdad de condiciones para tener una jubilación. Y si además, cuando tiene un trabajo remunerado, de todas maneras, el total de horas trabajadas cobrando no puede ser como las horas masculinas porque ella usa el triple de tiempo en el cuidado de la familia, que no se remunera.

Por lo tanto: Industria Argentina y Jubilación de Amas de Casa, son las dos vías para superar la inequidad que viven nuestros mayores. ¡¡¡¡Pongámonos manos a la obra!!!

*Presidenta de Principios y Valores de Capital Federal.