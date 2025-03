A partir del próximo 23 de marzo (25 en el calendario de días hábiles) los adultos mayores ya no podrán acceder a una jubilación a través de la moratoria previsional de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en tanto el gobierno confirmó que no extenderá Ley 27.705 que permitía "comprar aportes".

Sin embargo, quienes no hayan realizado la moratoria previsional antes del 23 de marzo, tendrán que acreditar el haber realizado los 30 años de servicios con aportes durante su vida activa y, de no poder hacerlo, al llegar a la edad jubilatoria no podrán acceder a un beneficio contributivo.

Calendario de pago ANSES en marzo 2025 para jubilaciones, pensiones y asignaciones

De esta manera, la única opción que tendrán será pedir el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se le otorga a ambos sexos a partir de los 65 años.

Los datos del sistema previsional no son positivos para lo que viene en la medida en que 7 de cada 10 adultos mayores acceden a su jubilación a través del Plan de Pagos de Deuda Previsional (PPDP) que se puso en marcha durante 2023, según especialistas.

Se estima que en el caso de las mujeres el impacto será mayor porque 9 de cada 10 acceden a su retiro a través de ese mecanismo y una vez finalizada su vigencia deberán esperar a los 65 años para obtener un ingreso destinado a su retiro.

Sobre esto habló la abogada Florencia Markarián a PERFIL: "Como consecuencia de eso sólo tres de cada 10 hombres y una de cada 10 mujeres podrán acceder a la jubilación", aseguró a PERFIL la abogada previsional Florencia Markarian al referirse al impacto que tendrá la medida en el universo de gente en edad de jubilarse.

Y algo similar comentó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. Estadísticas propias de ANSES señalan que mujeres con 30 años de aporte a los 64 años de edad, hay apenas entre 20% y 30%", dijo y agregó que "esto es realmente un dato objetivo que debe tenerse en cuenta. Acá hay un tema central, las mujeres no es que no hayan trabajado o que no hayan querido aportar, sino que las condiciones en las que tuvieron que trabajar durante su vida, en muchos casos en trabajos no reconocidos, no registrados, inclusive muchos de baja calificación, no han podido hacer aportes", señaló.

Qué es la PUAM y cuánto se cobra en marzo 2025 con este beneficio de ANSES

La Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) implica el pago del 80% del haber mínimo y no es compatible con una pensión, ni puede acceder si muere el beneficiario.

En marzo, los beneficiarios de la PUAM cobrarán con aumento sus haberes, conforme se aplica el ajuste de movilidad previsional dispuesto por el gobierno de Javier Milei. En esta oportunidad, el aumento es del 2,21%, siguiendo la inflación informada por INDEC en sobre el IPC de enero 2025. De esta manera, el haber queda en $223.297,36.

Cuándo cobran los beneficiarios de la PUAM de ANSES y cuál es el haber en marzo 2025

Sin embargo, el gobierno confirmó que pagará también el bono de $70 mil y este grupo de beneficiarios lo percibe, con lo cual el haber mensual será de $293.297,36.

¿Cómo acceder al plan de pago de moratoria previsional?

Aquellas personas que deseen acceder al plan de pago de moratoria previsional a través de ANSES, deberán seguir los siguientes pasos:

Confirmar los aportes registrados en ANSES

Acceder a “Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el historial laboral y comprobar cuántos aportes están registrados”.

Presentar la siguiente documentación: Certificaciones de servicios, recibos de sueldo y comprobantes de afiliación a obra social.

Una vez revisados los aportes, solicitar turno en ANSES para ir de forma presencial y llevar la documentación pedida.

lr