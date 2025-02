Los adultos mayores podrán acceder a una jubilación a través de la moratoria previsional de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) hasta el 23 de marzo dado que la Ley 27.705 no se extenderá, según confirmado por el gobierno de Javier Milei.

El plan vigente permite que muchas personas que no tienen los 30 años de aportes necesarios puedan jubilarse y acceden a un plan de pago de hasta dos años con la ANSES. El beneficio se encuentra habilitado para mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años.

En caso de que aún no la hayan solicitado, algunas personas que desean hacer el trámite deberán cumplir con algunos requisitos para tramitarlo antes de su vencimiento.

Fin de la moratoria previsional: quiénes quedarán afuera de la jubilación y sólo accederán a la PUAM

¿Cómo acceder al plan de pago de moratoria previsional?

Aquellas personas que deseen acceder al plan de pago de moratoria previsional a través de ANSES, deberán seguir los siguientes pasos:

Confirmar los aportes registrados en ANSES

Acceder a “Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el historial laboral y comprobar cuántos aportes están registrados”.

Presentar la siguiente documentación: Certificaciones de servicios, recibos de sueldo y comprobantes de afiliación a obra social.

Una vez revisados los aportes, solicitar turno en ANSES para ir de forma presencial y llevar la documentación pedida.

¿Qué ocurre si no accedí a la moratoria previamente al 23 de marzo?

Los adultos mayores que no hayan realizado la moratoria previsional antes del 23 de marzo, tendrán que acreditar el haber realizado los 30 años de servicios con aportes durante su vida activa y, de no poder hacerlo, al llegar a la edad jubilatoria no podrán acceder a un beneficio contributivo.

En un mes termina la moratoria jubilatoria y crece la incógnita por una posible reforma previsional

La única opción que tendrán es pedir el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se le dan a ambos sexos a partir del los 65 años. Se trata de un pago del 80% del haber mínimo y no es compatible con una pensión, ni puede acceder si muere el beneficiario.

En cambio, los jubilados que hayan comenzado con el trámite en ANSES previamente al 23 de marzo, podrán acceder a la jubilación y será otorgado luego de la fecha.