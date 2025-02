El panorama de una reforma jubilatoria todavía es incierto: “Hoy no se habla concretamente de un proyecto de reforma”

En diálogo con Canal E, la abogada previsional, Bárbara Schargorodsky, habló sobre la jubilación mínima que cobrarán los jubilados en el mes de marzo, la cual mantiene un bono de $70.000 totalmente desactualizado en relación a la inflación. También se refirió a la incertidumbre que ronda en torno a la reforma jubilatoria y que todavía no hay información sobre cómo podrán acceder a una jubilación aquellos que queden afuera de la moratoria.

El último aumento registrado en las jubilaciones fue del 2,2% en base a la inflación de enero, lo que deja la jubilación mínima en $349.122, incluyendo el bono de $70.000. Sin embargo, este bono no ha sido actualizado desde marzo de 2024, lo que reduce su poder adquisitivo mes a mes. “Este suplemento pierde cada vez más su valor y utilidad para los jubilados”, advirtió Bárbara Schargorodsky, señalando que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas como medicamentos y gastos de vida.

Actualmente la reforma del sistema jubilatorio tiene un futuro incierto

Respecto a una posible reforma del sistema jubilatorio, Schargorodsky se mostró cautelosa. Luego recordó que el ex director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Héroes, había anunciado una reforma estructural, pero su desvinculación del cargo dejó en incertidumbre el tema. “Hoy no se habla concretamente de un proyecto de reforma”, aseguró.

El 23 de marzo será la fecha limite para acceder a la moratoria

Un punto crítico es la moratoria previsional, que permite a quienes no completaron los 30 años de aportes acceder a una jubilación. Esta medida vence el 23 de marzo de 2025 y, según el Gobierno, no será prorrogada. “Todavía hay tiempo para adherirse, pero después de marzo no se podrá acceder a este beneficio”, explicó la entrevistada.

El futuro para quienes no completen los aportes es incierto. Aunque hay una parte de la ley que permite seguir comprando aportes hasta la edad jubilatoria, Schargorodsky señaló que, “todavía no hay información oficial sobre cómo continuar”. Además, alertó sobre la desinformación en ANSES: “A muchas personas les dicen que solo pueden pagar hasta marzo, lo que genera confusión”.