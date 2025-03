El fin de la moratoria: "Afecta especialmente a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes"

Emanuel López Méndez, coordinador del área de Protección Social de CPEC, dialogó con Canal E y analizó el fin de las moratorias previsionales en Argentina, lo cual generó incertidumbre para miles de trabajadores y propuso posibles soluciones para garantizar la cobertura previsional en el país.

"Vemos el fin de la moratoria en dos sentidos, primero, como una advertencia, y segundo, como una oportunidad", afirmó Emanuel López Méndez. Luego, manifestó que muchas mujeres se verán obligadas a esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es menor que una jubilación común y no genera pensión por fallecimiento. "Esto afecta especialmente a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes, que, como sabemos, son la mayoría de los trabajadores", enfatizó.

La razón de esta situación, según Méndez, no es la decisión de los trabajadores, sino la informalidad laboral: "Las personas no eligen estar en el sector informal. Muchas veces, su empleador no hizo los aportes o simplemente no pudo". Por lo tanto, eliminar la moratoria sin una alternativa viable genera "una penalización injusta para quienes no lograron los 30 años exigidos, un límite arbitrario pensado para otra realidad del mercado laboral".

La necesidad de reformar el sistema previsional

Sin embargo, el fin de las moratorias también presenta una oportunidad para reformar el sistema. "Debemos dejar de pensar en la moratoria como la solución y enfocarnos en una política integral", propuso el entrevistado. A su vez, comentó que el sistema previsional debe garantizar una cobertura básica universal y ajustar las jubilaciones según los años y montos aportados: "El que aportó 12 años debería recibir una jubilación un poco mayor que quien aportó 11. Y más que la cantidad de años, lo relevante es cuánto se aportó".

Respecto a la viabilidad fiscal de este modelo, Méndez señaló que el gasto previsional ya representa un 10% del PBI, similar al de países con poblaciones mucho más envejecidas. "Un reordenamiento del sistema no necesariamente implicaría un mayor gasto. Se podría financiar de otras maneras, por ejemplo, revisando los regímenes especiales, que generan inequidades y afectan la sostenibilidad del sistema", explicó.

Disparidad en el cobro de jubilaciones

Los regímenes jubilatorios de ciertos sectores, como el de los jueces, fueron objeto de críticas. "Algunos grupos lograron beneficios en momentos históricos determinados, pero hoy resultan inequitativos y deben ser revisados", afirmó el coordinador del área de Protección Social de CPEC. Sin embargo, reconoció que modificar estos regímenes podría generar conflictos legales: "Siempre que hay cambios en el sistema previsional, aparecen juicios. Hablar de transiciones es complejo porque hay personas a punto de jubilarse que podrían verse afectadas".

Méndez destacó la necesidad de un debate serio sobre el futuro de las jubilaciones en Argentina. "No podemos seguir parchando el sistema con soluciones temporales. Necesitamos un modelo sostenible que garantice la cobertura y premie el esfuerzo contributivo", concluyó.