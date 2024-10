El pulso sindical en la CGT según Pablo Moyano: “Hoy Milei se nos caga de risa”

El secretario general adjunto de la CGT y líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, no se anduvo con rodeos al exponer la actual interna sindical. En una entrevista con el programa "Ahora Dicen", emitido por Futurock realizó tanto críticas al Gobierno como menciones a las tensiones dentro del movimiento obrero. Moyano dejó claro que la Confederación General del Trabajo se encuentra en un momento crucial, con posturas divididas y un conflicto latente.

La grieta dentro de la CGT y el movimiento obrero

Moyano, al ser consultado sobre la salida de Francisco "Paco" Manrique de SMATA, expresó su respeto por la decisión del líder sindical, reconociendo que "hemos compartido muchas jornadas de lucha desde el comienzo del macrismo". Sin embargo, subrayó que "la CGT está en debate al igual que toda la política y la sociedad". Esta afirmación apuntó directamente a las divisiones dentro del movimiento obrero, donde "hay dos sectores: uno cree que es el momento de dialogar y otro que es el de más confrontación con el gobierno".

En ese contexto, Moyano destacó el creciente apoyo al paro nacional de transporte convocado para el 30 de octubre, afirmando que "se están sumando cada vez más sectores, como los compañeros de ATE, de la DGI, los trabajadores de la Economía Popular". Para él, esta medida es solo el principio de una potencial escalada en el conflicto. "Después del 30 de octubre se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero", expresó.

Las medidas del Gobierno y la tensión en aumento

Las críticas de Moyano no se limitaron a la interna sindical. Señaló directamente al Gobierno de Javier Milei como el principal adversario, acusándolo de actuar en contra de los trabajadores y de llevar a cabo políticas divisorias. "El enemigo no es Axel ni Cristina ni Quintela, el enemigo es Milei", enfatizó. Según el dirigente, "el objetivo del Gobierno es comprar voluntades, y lo del radicalismo fue toda la vida igual". No dudó en afirmar que "dividir es una política del Gobierno, y le va bien, porque va dividiendo a todos los sectores".

El líder de Camioneros también se refirió a los últimos movimientos legislativos y sus efectos sobre los sectores más vulnerables. "Luego de las medidas que ha tomado el Gobierno con el regreso del impuesto de Ganancias, negarle 12 mil pesos de aumento a los jubilados y el cierre de AFIP con 3 mil despidos, hay que llamar a un paro general", sentenció. Además, advirtió sobre la privatización de sectores estratégicos: "Hay que defender los cielos, donde Aerolíneas está siendo atacada, lo mismo que los barcos y los trenes, que se anunciaron privatizaciones".

Moyano dejó en claro su escepticismo ante el escenario electoral del Partido Justicialista. "La del PJ es una elección totalmente a destiempo", expresó. Para él, "se habla de la interna del PJ como si fuera a cambiarle la vida a los trabajadores".

Además, Moyano criticó lo que consideró una distracción de las verdaderas luchas, afirmando que "una lista de unidad sería mostrarle fortaleza al Gobierno, hoy Milei se nos caga de risa, estamos viendo si Quintela tiene tres avales más o no. La confrontación es en la calle", concluyó el gremialista.

