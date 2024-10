Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete durante una parte del Gobierno de Cristina Kirchner, y la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán protagonizaron un fuerte cruce televisivo al opinar de los modos "violentos" del presidente Javier Milei. En medio de la discusión, la legisladora acusó al exfuncionario de no condenar al exmandatario Alberto Fernández, denunciado por violencia de género por su expareja, Fabiola Yáñez.

Ambos dirigentes fueron invitados en la noche de este miércoles 23 de octubre al programa A Dos Voces (TN), donde Abal Medina también se cruzó con el economista Miguel Boggiano, asesor de Milei. En el inicio de su intervención, el dirigente peronista mostró su solidaridad con Marcelo Bonelli, uno de los conductores del ciclo, luego de que el periodista fuera criticado y tratado de "mentiroso" por el fundador del espacio libertario.

"Mi solidaridad con ustedes por la agresión brutal por parte de este energúmeno que tenemos por Presidente”, indicó. En ese sentido, aseguró que el Gobierno de Milei "pretende destruir todas las cosas que, más o menos, estamos de acuerdo que funcionan bien, que no son tantas".

"Más allá de cualquier grieta o división partidaria, nos enorgullece nuestro cine con los Oscar, la universidad pública con sus premios Nobel y nuestro fútbol con las copas que hemos ganado", agregó. Como ejemplo, mencionó los discursos con alto contenido político durante los Martín Fierro de Cine y Series. "No era simplemente antikirchnerismo o antiperonismo; también estaba Mirtha Legrand, una gran figura argentina; que nos juntamos a defender estas cosas que nos enorgullecen y son complicadas de defender", dijo.

Por este motivo, afirmó que la Administración libertaria "tiene una vocación muy marcada, centrada en destruir lo que creemos que funciona bien y hace a la Argentina”.

Antes de que finalizara con su idea, Santillán lo interrumpió y le recriminó que no condenara a Fernández, investigado por denuncias de violencia física y psicológica contra Yáñez. “Me gustaría que le dijeras golpeador o violento a Alberto Fernández. Me gustaría que le dijeras a todo tu espacio que son lo peor que le pasó a la Argentina", manifestó.

"Desde el momento en que le dijiste ‘energúmeno’ al presidente Milei, ninguno de los argumentos que siguen es válido”, planteó la diputada nacional. Además, la referenta de LLA comentó que el kirchnerismo "no es una canoa, sino un Titanic que se hunde”.

Entonces, Abal Medina pidió que lo dejara explicarse y negó que estuviera descalificando al libertario con un insulto. "No estoy insultando, sino describiendo. Según la RAE (Real Academia Española, ‘energúmeno’ es una persona que actúa habitualmente de manera violenta. Estamos viendo que es una persona violenta que actúa de esa manera y trabaja de esa manera”.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, juliana Santillán.

“¿El Presidente golpeó a su mujer o a alguien? ¿Presidió una pandemia desastrosa?”, continuó diciendo la referente oficialista con respecto al exjefe de Estado de Unión por la Patria y su gestión. "No podés defender un argumento sin agresión”, le reprochó.

Por último, el exjefe de Gabinete hizo referencia a los dichos de Milei por la muerte del exministro de Salud, Ginés González García, a quien llamó "impresentable, siniestro y repugnante". “La violencia es acusar a una persona que murió y acaba de morir”, sostuvo sobre el médico, que había sido procesado por la causa Vacunatorio Vip un día antes de fallecer. “La muerte no redime de los errores de genocidio que cometió Ginés", cerró Santillán.

El cruce con Boggiano

En otro de sus comentarios, Abal Medina también recordó la frase de Milei acerca de "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro", que lanzó durante una entrevista. Boggiano lo frenó y le dijo: "Que vos hables de destrucción es de un nivel de caradurismo absoluto con lo que hizo el kirchnerismo".

"En términos de la economía, con el vaciamiento del Banco Central, de los desastre que han dejado de endeudamiento y los niveles estratosféricos de inflación", continuó diciendo el asesor presidencial. "Que vos te agarres del cajón y quieras señalar que Milei pretende la muerte de alguien", planteó.

"Yo te puedo nombrar las muertes de Once, de La Plata y de la pandemia. ¿Me hablás de las muertes de verdad o de las supuestas muertes que ustedes quieren interpretar para victimizarse?", concluyó el economista.

