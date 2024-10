Este lunes por la noche, la hija del periodista Marcelo Bonelli, Bárbara Bonelli, apuntó contra el presidente Javier Milei en medio del ataque que le hizo a su padre durante la última entrevista que realizó y también le respondió a los "trolls" libertarios por las acusaciones en su contra.

Fue en Todo Noticias donde el mandatario criticó al periodismo y aseguró que Bonelli "mintió descaradamente" e hizo referencia a una columna en Clarín donde el periodista aseguraba que la salida del exministro de Salud, Mario Russo, estaba vinculada a las declaraciones del Papa Francisco, quien mencionó que estaba enterado de un hecho de corrupción dentro del gobierno argentino.

Javier Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó contra Marcelo Bonelli: "Me llamó llorando, el 85% de los medios miente"

No contento con las declaraciones lanzadas durante la entrevista, posteriormente el presidente se dirigió a su cuenta oficial de X y comenzó a replicar una gran cantidad de mensajes en contra del periodista, entre los cuales se incluyó uno que apuntaba directamente contra su hija Bárbara.

"Bárbara Bonelli, hija del 'periodista' Marcelo, es secuaz de (Emiliano) Yacobitti y (Martín) Lousteau. Esta es la foto que no querían que se difundiera. ¿Ustedes lo sabían? Mantiene un curro con la casta política hace diez años en la Ciudad. Difundir a full, amigos", decía el mensaje compartido por la cuenta llamada "Hombre Gris".

El mensaje difundido por el mandatario incluía dos fotos, una de la hija del periodista junto al senador radical Martín Lousteau y otra de ella junto a su padre.

"Sería importante que quienes detentan el máximo poder conozcan las leyes por medio de las cuales fui electa como defensora por la Legislatura de la Ciudad (por un procedimiento público con presentación de antecedentes). Espero que se aclare cuál es el 'curro' y se denuncie", lanzó la hija de Bonelli en respuesta a las críticas en su contra.

La hija del periodista se desempeña desde marzo de 2019 como Defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad, organismo que conduce María Rosa Muiños, y en la página oficial de la Defensoría la presentan como licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Administración y Políticas Públicas y especialista en cuestiones de vivienda, barrios populares, promoción social, juventud, niñez y género.

En la información oficial se aclara que, antes de ser designada, "ejerció funciones de gestión y asesoramiento en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura de la Ciudad" y que "es docente de la materia Ciudadanía en la Escuela Secundaria Técnica UBA en Villa Lugano".

Según indicó en su perfil de LinkedIn, la hija de Bonelli realizó su carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el posgrado en la Universidad de San Andrés, y una Maestría de Desarrollo Urbano y Planificación en la University College London (UCL) gracias a una beca Chevening.

En su web laboral, Bárbara Bonelli también detalla que fue secretaria parlamentaria de bloque en la Legislatura porteña durante cuatro años y secretaria parlamentaria de Evolución Radical, espacio comandado por Lousteau, en el Congreso desde diciembre de 2017 a marzo de 2019.

Milei apuntó contra Marcelo Bonelli

Durante la entrevista que le brindó a TN, el mandatario manifestó que "hubo fuerte complicidad en los medios y los periodistas mintiendo abiertamente por dinero en contra de una persona" y reprochó: "Metiéndose con mi familia, mis perros y con todos".

En diálogo con Franco Mercuriali, el fundador de La Libertad Avanza le advirtió: "voy a ir contra un periodista de tu casa" y pasó a personalizar sus ataques contra Marcelo Bonelli. "Mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo, ministro de Salud", sostuvo.

Al respecto, el presidente afirmó que la renuncia del exfuncionario "fue por cuestiones personales y de funcionamiento​", y lanzó: "Y el señor Bonelli dijo que lo eché por chorro. Eso le ensucia el currículum, le ensucia su vida a una persona totalmente inocente".

"Frente a esta calumnia e injuria, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le aclaró que eso no era así. No solo se lo aclaró, se lo explicó y se lo dijo, pero al día siguiente lo repitió", relató Milei y añadió: "Bonelli llamó llorando, diciendo '¿cómo el Presidente va a hacer eso?'. Dijo que se lo había dicho Santiago Caputo. Me resultó raro. Lo llamé y le pregunté, y efectivamente me contó que no habla con él".

Sobre sus críticas a uno de los conductores del programa A Dos Voces, concluyó: "¿Le parece un error mentir, injuriar y ensuciar? El error, por definición, tiende a ser neutral, pero aquí siempre se equivocan para el mismo lado. El señor Bonelli siempre se equivoca para el mismo lado".

