El escrache a Grabois en Ezeiza explotó en redes sociales: trolls libertarios, fake news y la "solidaridad" del kirchnerismo

El violento episodio que se vivió este lunes por la mañana en el aeropuerto de Ezeiza cuando el dirigente social Juan Grabois volvía de ver al Papa Francisco en Roma y fue increpado por algunos ciudadanos que lo acusaron de "chorro" avivó también las llamas en las redes sociales, donde se expresaron enérgicamente desde el empresario Marcos Galperín, cuentas libertarias que difundieron algunas fake news hasta políticos del kirchnerismo que salieron a repudiar el escrache.

El CEO de Mercado Libre usó sus redes sociales para reproducir el video que publicó la cuenta "ElBuni", una cuenta viral cercana al fenómeno libertario, y afirmó que "Grabuá llega a Ezeiza en Volkswagen Passat y esclavito/planero que le lleva las valijas y lo ayuda con el cariño de la gente que lo admira mucho".

Sin embargo, después se conoció que el auto Volskwagen no era un Passat ni un auto de "alta gama" como también reprodujeron algunos periodistas. Incluso, el periodista de LN+ Lucas Morando había lanzado la versión del auto de lujo que generó una "provocación en la gente", y el colega Carlos Montero de CNN salió a responderle con furia: "El 'periodista' más tonto de Argentina dice que Grabois provocó a la gente en Ezeiza ¿En serio? ¿Le gritan 'ladrón' y él es el provocador? Solo Tarando, un especialista en Fake News, puede decir una boludez de esa magnitud".

También el diputado Itaí Hagman salió en defensa de Grabois en el mismo hilo, y Morando aclaró que había sido un error y efectivamente no era un auto de "alta gama".

En la misma línea opositora que Galperín se manifestó la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “La PSA le paró el carro a Grabois. Salió como rata por tirante. A los violentos la gente los desprecia. La Argentina del orden por sobre la Argentina del caos”, escribió la funcionaria en sus redes sociales, replicado un tuit de La Derecha Diario que también reproducía algunas noticias falsas.

Es que, según el tuit que reprodujo la ministra, "el líder piquetero Juan Grabois quiso ir a agitar la huelga de pilotos al Aeropuerto de Ezeiza y terminó detenido por la Policía Aeroportuaria mientras se peleaba a los gritos con pasajeros de Aerolíneas Argentinas". Y luego se confirmó que Grabois no fue a Ezeiza sino que llegaba del Vaticano de ver al Sumo Pontífice, con quien mantiene un estrecho vínculo, ni tampoco fue detenido por las fuerzas de seguridad, que paradójicamente responden a Bullrich.

En el caso de Ramiro Marra, legislador libertario, fue más allá y hasta felicitó a las personas que protagonizaron el escrache: "Felicito a las personas del aeropuerto que le dijeron toda la VERDAD en la cara a Grabois ¿Acaso pensaron que décadas de corrupción y choreo iban a ser gratis? El pueblo despertó y no les va a perdonar una. Háganse cargo".

Uno de los pocos libertarios que salieron a repudiar el caso fue el diputado José Luis Espert: "Grabois es un delincuente que debería estar preso por cortar calles, cosa que esta penado por ley. Pero los escraches estan mal. Tenemos que ir hacia una Argentina sin delicuentes y sin escraches".

Al tema tendencia en X (ex Twitter) se sumó también Carlos Maslatón, abogado ex libertario y analista político y financiero, quien a pesar de tener diferencias ideológicas con Grabois salió a repudiar el violento episodio: "No pienso como Grabois pero lo respeto como político, es un militante que desde su punto de vista busca lo mejor para el país. Es antidemocrático y fascista que se lo ataque en un aeropuerto. No van más estas cosas en Argentina", manifesto.

En la misma línea se expresaron los senadores kirchneristas Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio, que calificaron al ataque de "miserable" y "cobarde", y expresaron su apoyo y "solidaridad" hacia Grabois.

Por su parte, el diputado de UxP Leandro Santoro afirmó que "en democracia no hay lugar para la intolerancia. Cualquier dirigente (piense como piense) tiene derecho a transitar en calma y en libertad. En una República las discrepancias se expresan en las urnas y nunca de manera violenta".

Y, por último, Natalia Zaracho, también legisladora del peronismo, que milita en el mismo frente de Grabois, dijo que "el odio de los gorilas solo nos empuja a seguir militando en cada barrio popular, por la gente humilde que ellos detestan" y que en realidad "la gente siempre lo abraza con cariño" en los barrios populares que recorren juntos.

