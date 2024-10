Sebastián Galmarini: "En el FR hay muchos peronistas que tenemos diferencias con Cristina pero más con Milei"

En medio de los cruces entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por el cierre de las listas de las elecciones del PJ, Sebastián Galmarini desestimó la importancia de la interna y remarcó que el Frente Renovador busca “construir una mesa de discusión” para generar políticas de Estado: “La sociedad no está pensando en quién va a ser secretario del partido, sino que está mirando la violencia y el ajuste del Gobierno". Además, consideró a Sergio Massa como “uno de los actores políticos más relevantes”. “Sergio plantea que, independientemente de las diferencias, tenemos que construir una estrategia para llevar adelante una gestión de gobierno”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sebastián Galmarini es director del Banco Provincia, politólogo y docente de Ciencias Políticas de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente fue senador de la provincia de Buenos Aires (2013-2017) y ocupó distintos cargos en la administración pública provincial.

Su padre apoya la lista de Quintela y usted la de Cristina Kirchner, ¿es así?

Te corrijo. Mi viejo, el Pato, está en la lista de Quintela. Ha sido una decisión personal e individual de él, sin ningún apoyo nuestro. Nosotros no apoyamos ninguna de las listas porque creemos que no es un buen momento para realizar una interna.

Creemos que la sociedad no está pensando en quién va a ser secretario del partido, sino que está mirando la violencia y el ajuste del Gobierno. La interna no tiene ninguna importancia por delante. El año que viene hay elecciones legislativas, con lo cual el Partido Justicialista de orden nacional no va a formar parte de ninguna elección.

Esperamos que se pueda resolver la discusión, que podamos sentarnos en una mesa para hacer acuerdos programáticos para ver cómo ayudamos para que a la Argentina le vaya mejor. Además, para pensar cómo trazar una estrategia electoral de cara al año que viene y enfrentar al gobierno de Javier Milei para ponerle un límite a sus políticas y a lo que creemos que se traduce en el sufrimiento de la sociedad argentina.

Cuando dice “nosotros”, ¿a quién se refiere?

Al Frente Renovador.

Algunos referentes del Frente Renovador plantean la posibilidad de estar por fuera del peronismo.

Claro. En el FR hay muchos peronistas que tenemos diferencias con Cristina pero más con Milei.

Tenemos que encontrar acuerdos programáticos. Las dificultades que han tenido las coaliciones, como la del Frente de Todos en el gobierno de Alberto Fernández, y la de otros gobiernos, como el de Mauricio Macri o el actual de Javier Milei, no son patrimonio nuestro.

Recuerdo que en la primera conferencia de prensa de Sergio Massa como ministro de Economía se planteó como punto uno el orden fiscal. No creemos que la política esté equivocada de llegar a los superávit gemelos o al superávit fiscal, sino que creemos que hay que discutir la manera en la que llegamos a ese objetivo. Si eso significa que la mitad o más de la sociedad argentina termine debajo de la línea de pobreza, claramente no estamos de acuerdo. Si hay que pagar costos para llegar a ese lugar, hay que discutir de qué manera se hace.

Sergio tiene la idea de construir una mesa de discusión y de encontrar un lugar institucional para que no nos arrastre la interna. Ni yo le traslado los quilombos de mi familia a nadie, ni pretendo que me traigan los quilombos de las demás familias a nuestro espacio político. Se trata de ser serios, responsables, de entender que la sociedad tiene sus razones para estar enojada y de mostrarle a los argentinos que hay otro camino.

¿Cuál va a ser el papel de Sergio Massa en las elecciones del 2025?

No podría aventurarte ni podría responder por él si tiene o no que ser candidato, pero creo que es uno de los actores políticos más relevantes de la Argentina. Hace algunos meses nada más estuvo a 2,5 puntos de ser presidente electo y sacó el 45% en segunda vuelta en un gobierno que estaba muy complicado y algunos meses antes se hablaba de helicóptero.

Sebastián Galmarini explicó que aunque Sergio Massa tenga “buena performance electoral”, eso no significa que deba ser candidato en las elecciones legislativas de 2025.

Eso, sumado a su buena performance electoral y a su situación de imagen pública, no significa que necesariamente tenga que ser candidato. Lo que estamos planteando es que le tenemos que hablar a la sociedad, a los que están preocupados, a los que pierden su trabajo, a los que caen en la línea de pobreza, a los jubilados y a los docentes, en vez de encerrarnos en una discusión partidaria que nos aleja cada vez más de los argentinos.

Elizabeth Peger: Alicia Aparicio es del Frente Renovador y está en la lista de Cristina Kichner. ¿Cómo aparece ella ahí?

Hay muchos dirigentes que tomaron decisión y tienen sus razones. Nosotros comprendemos que hay posicionamientos vinculados a las situaciones locales, a los municipios o a las provincias, y es comprensible.

Sergio plantea que, independientemente de las diferencias, tenemos que construir una estrategia para llevar adelante una gestión de gobierno, porque somos conscientes de las dificultades que atravesamos y que atravesó él como ministro, y tenemos que construir acuerdos. Sin acuerdos y sin políticas de Estado, la Argentina no va a resolver sus problemas.

En los '90 se privatizaron Aerolíneas, YPF y los ferrocarriles. Más de 30 años después seguimos discutiendo problemas judiciales de aquellas privatizaciones. El problema no es si son privados o si son públicos, el problema es que sean eficientes, que funcionen, que generen el menor costo posible y que den el mejor servicio.

Esas discusiones son mucho más complejas que dar títulos o que la interna partidaria. Tenemos que poner el ojo en esa discusión y no andar debatiendo sobre posicionamientos partidarios que no van a resolver la carrera política de nadie, y mucho menos el posicionamiento de cara a la sociedad para enfrentar al gobierno de Javier Milei el año que viene.

EP: No se entiende qué pasa en la interna que se ha hecho pública entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. ¿Sirve o desgasta la gestión de Kicillof?

Por eso mismo decimos que no queremos formar parte de ese debate. Se entiende la discusión partidaria, y estoy a favor de que los partidos tengan democracia interna, pero creo que es un mal momento y que se está dando de una mala manera.

La discusión que tenemos que plantearnos es qué políticas de Estado y de qué manera llegamos a modificar un escenario muy adverso y que explica la situación a la que llegamos. Todos los días el Presidente hace anuncios que después no suceden, como que van a privatizar algo y después no sucede.

Donde tenemos que poner el eje es en que la sociedad está enojada porque no nos fue bien y que lo que está tolerando es muy grave. Lo que va a quedar después del gobierno de Milei es el resultado de todas estas políticas.

Armar la AFIP y consolidar una estructura que cobre impuestos y sea eficiente lleva muchos años, y desarmarla es una conferencia de prensa diciendo cualquier pavada, y el efecto de eso no se va a ver de manera inmediata.

Claudio Mardones: ¿La interna está sucediendo de mala manera porque Cristina le reclama a Axel un apoyo que no le da o porque Axel reclama un apoyo de Máximo Kirchner, como presidente del PJ bonaerense, que tampoco le da?

Nosotros no queremos participar de la interna porque opinar sobre esa relación es un problema. Ni unos ni otros tienen razones suficientes para trasladarle a los argentinos una discusión que se tendría que dar entre cuatro paredes, y no a los cuatro vientos.

Creemos que tenemos suficiente cantidad de temas de importancia como para sentarnos a dar una discusión interna a través de los medios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos que resolver la recomposición de la justicia, el presupuesto de endeudamiento y la ley fiscal impositiva o la reforma política que significa la boleta única nacional. Tenemos temas de mucha importancia como para encerrarnos.

Por su envergadura y su nivel, Sergio está buscando construir un ámbito de discusión para zanjar las diferencias y pensar en los temas de importancia para la ciudadanía.

CM: ¿Cuál es el alcance de la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires?

La reforma está realizada y, de hecho, el arrastre de la boleta nacional no existe más. Lo que tenemos que debatir es si tenemos claro que no queremos someter a los ciudadanos bonaerenses al mismo papelón que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich entró cuatro veces a votar.

Personalmente creo que la boleta única de papel no viene a resolver los problemas que dicen que resuelve, pero eso no significa que por eso le tengo que trasladar esa discusión a los ciudadanos que quieren vivir en un país mejor.

Tenemos que ser adultos y no comprarnos la polarización que plantea el gobierno Nacional, con la idea de que hay que decir cualquier locura para tener likes en las redes, y sentarnos a discutir cómo resolver los problemas, dejando de lado los egos.

