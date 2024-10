Aerolineas: desde el gremio de pilotos denuncian una "persecución" personal a Biró

El Gobierno está listo para ir "hasta el final" en su pelea con los gremios de Aerolíneas Argentinas. Y a esa disputa le pone nombre y apellido: Pablo Biró. El histórico secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) fue desplazado del directorio de la compañía y ahora, según pudo saber PERFIL, dio la orden de avanzar en investigaciones que puedan llevarlo ante la Justicia.



En defensa del gremio, Biró adelantó que presentarán una impugnación de la asamblea ante la Justicia para frenar la acción de la compañía: "Ahora lo vamos a hacer judicialmente, como hemos recurrido a la justicia cuando empezaron a perseguir a los trabajadores aeronáuticos", sostuvo en diálogo con AM750. "Vamos a dar la pelea, como siempre, con las herramientas que tenemos y como podemos, dentro de la ley y en paz, diciéndole a la sociedad que este es un Gobierno que se ha propuesto entregar Aerolíneas Argentinas y un montón de actividades vinculadas a la soberanía por designio de sus mandantes", sentenció.



La asamblea del miércoles apuntó: "Designación de dos accionistas para firmar el acta; remoción con causa del director Pablo Biró por violación de los deberes impuestos a los directores conforme el artículo 59, 274 y concordantes de la ley de Sociedades". Finalizada la asamblea, fuentes de la compañía difundieron un comunicado que decía que "a pedido del principal accionista de Aerolíneas Argentinas, el Estado nacional, los miembros de la asamblea de accionistas votaron a favor de la expulsión de Pablo Biró del Directorio de la empresa por haber actuado recurrentemente en forma desleal y contra los intereses de la compañía que representa".

"Pablo Biró, en su doble rol de dirigente del gremio APLA (pilotos), y como director de la compañía por las acciones clase B del Programa de Propiedad Participada, tuvo durante estos últimos meses un comportamiento contrario al esperable de un miembro del directorio de Aerolíneas Argentinas", señalaron en el comunicado. Dentro de ese "comportamiento contrario al esperable" mencionaron que "tan solo este año, Biró participó y promovió 13 medidas de fuerza contra la aerolínea, muchas de ellas escudadas en supuestas 'asambleas informativas' que en realidad eran paros encubiertos".

"Como agravante, y ante los esfuerzos de la compañía por mitigar el impacto de estas acciones en los planes de viaje de sus pasajeros, las medidas fueron adaptadas por los gremios para provocar el mayor daño posible en la operación, corriendo los horarios de las protestas para afectar la mayor cantidad de vuelos posibles", sostuvieron. Según la asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas que decidió la expulsión del sindicalista, "con estas acciones, Biró provocó demoras y cancelaciones en vuelos que perjudicaron a más de 100 mil pasajeros, provocándole millonarias pérdidas a la compañía".



PERFIL dialogó con el entorno de Biró y dejaron en claro algunos aspectos. En primer lugar lo llamaron una "persecución" personal a Biró por "ser de los pocos que enfrentaron al Gobierno". En segundo término, analizan una presentación penal por amenazas que -dijeron- recibió él y su familia en las últimas semanas. "No van a parar hasta romper al gremio. Eso implica doblarlo a él. Pero no tiene nada que esconder y va a dar la pelea".

Si bien el 30 de octubre hay un paro nacional de los gremios del transporte, incluída Aerolíneas Argentinas, lo cierto es que ante esta decisión de la empresa, no se descartan medidas de fuerza sorpresivas para los próximos días. "Ellos (el Gobierno) no van a parar. Nosotros no tenemos más herramientas de defensa que el paro y la insistencia de un árbitro imparcial como la Justicia", finalizaron.