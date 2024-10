El diputado y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, aseguró que él "no es el que está limando" al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque apuntó contra él por no respaldar a la ex presidenta Cristina Kirchner como candidata a liderar el Justicialismo nacional. “Para mí, entre ella y Ricardo Quintela no puede haber dudas", expresó.

"Cristina tenía una debilidad enorme por él", destacó legislador de Unión por la Patria acerca el mandatario provincial en declaraciones con Argenzuela (Radio 10). En ese sentido, consideró que la jugada "no le va a salir bien" a Kicillof, a quien cuestionó por no manifestarse por la postulación de su madre en la interna del PJ, donde competirá contra el gobernador de La Rioja.

"Gente de Axel le está armando la campaña a Quintela", señaló, al mismo tiempo que afirmó que "se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires" para la lista del dirigente riojano. "No lo tomo como una traición, no puedo explicar a los demás", manifestó.

En tanto, el diputado nacional consideró: "No se hacen esas cosas, no está bien porque tenés que tener motivos políticos para decir ‘yo apoyo esto’, y tienen que ser realidades". A modo de advertencia, lanzó: "Les quiero decir que tampoco les va a salir bien, ya lo intentó (el expresidente) Alberto Fernández el tema de las formas, empezó a pensar en él mismo, y salió mal".

Por otro lado, el referente de La Cámpora rechazó ser apuntado como el responsable de llevar adelante una operación contra Kicillof y opinó que le parece "al revés el esmerilamiento, y es todo el santo día y el periodismo lo sabe".

"Los compañeros que se sumaron a los ministerios de Axel fueron a trabajar... sería bueno que uno diga, ‘me mandaron a hacer una zancadilla, que no fue así", agregó. "Él dijo que está contento con los ministros que tiene, así que no entiendo y me sorprende todo el tema y que lo estamos limando a Axel. No sé de dónde sale".

Máximo Kirchner también planteó que él "nunca le escapó a la discusión" y sostuvo que hay muchas mezquindades políticas: "A mí nadie me escuchó hablar de listas, pero uno queda embadurnado porque otros lo hacen y termina todo como una tergiversación grande... Es una pena, porque a mí me llamás por teléfono y podemos debatir horas".

Acerca de las elecciones internas del próximo 17 de octubre, donde se definirá el titular del PJ Nacional, el dirigente de UxP lanzó: “Para mí entre Cristina y Quintela no puede haber dudas. Quintela entiende que Cristina terminó un ciclo y yo entiendo que Cristina es veinte veces mejor que él”.

"Alberto fue una cagada"

En otro momento del reportaje, Máximo Kirchner también se refirió al Gobierno de Alberto Fernández, del cual su madre fue vicepresidenta, y lamentó los resultados de su gestión. "En términos personales, fue una cagada".

"Todos queríamos que sea ella, para mí se podía ganar", manifestó sobre las elecciones 2019, donde la fórmula del Frente de Todos (hoy UxP) venció a la de Mauricio Macri, que buscaba la reelección. "Alberto no estuvo a la altura. Empezó con las formas, los offs", sumó.

"Uno sabía que tenía el acuerdo con el FMI tenía un daño político en un principio. Pero para que nadie pensara que era un lucimiento personal. Muchos de los que me decían que quería el default, hoy acompañan al gobernador que está en estado de default en La Rioja. Cuestión que yo no critico ni nada, pero a mi casi me matan por eso", completó.

