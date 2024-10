En medio de la interna peronista y a pocas horas de que cerrara el plazo para presentar la boleta final para competir en las elecciones del Partido Justicialista (PJ), la Junta Electoral rechazó por unanimidad la lista del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por no tener avales suficientes y le dió un plazo de 24 horas para "corregir las deficiencias". Sin embargo, el riojano denunció que le “robaron documentación” y adelantó que irá a la Justicia en caso de que no oficialicen su candidatura.

A través de una resolución publicada este viernes, las autoridades electorales del PJ sostuvieron que la lista presentada por Quintela, "Federales, un grito de corazón", no cumplió con el aval exigido del 2% (62.465) del Padrón de afiliados para poder presentarse. En este sentido, detallaron que se presentaron “70.531 siendo 60.128 avales verificables, resultando válidos 48.549 avales computables, por lo que restarían 13.916 para llegar al número exigido”

Y agregaron: “Debido a dichos faltantes, se le otorgó un plazo de 24 horas con el fin de que la lista pueda realizar la entrega de la documentación físicamente faltante y la corrección de los registros digitales presentados”. La fecha expirará este domingo 27 de octubre a las 11 horas, según lo detallado en las resoluciones.

Sin embargo, en una reunión realizada este sábado por la mañana, de la que participaron Jorge Yoma y Daniel Llermanos, el equipo del gobernador definió que no presentará ninguno de los documentos que las autoridades electorales les exigen y adelantaron que el lunes irán a la Justicia en caso de que no oficialicen su lista en las próximas horas.

“Nos robaron documentación y adulteraron los avales. Presentamos todo en tiempo y forma, con las correcciones posteriores en tiempo de sustituciones, y todo eso quedó en poder de ellos. Con lo cual no tenemos la más mínima garantía de lo que pasó”, indicaron sobre el hecho en conversación con Infobae.

La resolución de la Junta Electoral del PJ sobre la lista de Quintela

La resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista que impugnó la candidatura del gobernador señala en los considerandos que “en el soporte digital (pen drive presentado ante este colegiado), se encontraron dos archivos Excel, con un total de 70.531 registros y en 4.464 planillas de los avalistas se contabilizaron 60.755".

"De esos 60.755 avales se hallaron 6.809 inválidos por falta de documentos de identidad y 5.195 con documentos de identidad ilegibles o diferencias de firmas entre la que luce en el documento y la planilla", añade. Y concluye: “Esto arroja un total de 48.751 avales válidos para la lista de Ricardo Quintela, por lo que la misma no alcanza al piso mínimo reglamentario establecido del 2% del padrón (62.465)”.

Sobre el plazo para presentar la documentación faltante, que vence este domingo, el apoderado del Partido Justicialista Nacional, Eduardo López Wesselhoefft, aclaró: “En caso de no presentarse no queda invalidada la lista de Quintela, es una ventana para revisar la documentación. Le faltan 10.000 avales a la presentación porque hay diferencias entre el pendrive y el soporte papel”, dijo en diálogo con AM750.

Cabe destacar que la Junta Electoral está conformada por 15 miembros, muchos de los cuales son opositores a la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Está integrada por: Armando Cabrera (Formosa), Bernardo Herrera (Santiago del Estero), Maria Eugnia Martini (Rio Negro), Silvina Frana (Santa Fe), Celso Jaque (Mendoza), Hilda Aguirre, mejor conocida como "Beba" Soria (de La Rioja, y cercana a Quintela), Maria Eugenia Catalfano (San Luis), Ricardo Desimone (Smata), Ariel Monzon (Aguas), Mara Brower (Caba), Gabriel Katopodis (BS As), Máximo Rodriguez (Bs As), Viviana Guzzo (Bs As), Lucia Porros (Bs As) y Marina Moretti (Bs As).

Quintela denunció que “privatizaron el partido” e irá a la Justicia

A partir de esta resolución, el mandatario riojano apuntó directamente contra la Junta Electoral y señaló que hay una “caza de brujas” en su contra. “Era tiempo de terminar con los viejos métodos, con las mismas mañas y las formas con las que se habían decidido las cosas en los últimos años de la vida partidaria y de la dinámica de tomas de decisiones incluso en la conducción de nuestras alianzas y frentes electorales”, comenzó en un comunicado.

“La decisión que acaba de tomar la Junta Electoral del Partido Justicialista viene a reafirmar que eso que veníamos a cambiar está vivo, enquistado y sigue siendo la forma de hacer política de un conjunto de dirigentes que creen que se pueden llevar todo puesto con maniobras, argucias legales y chicanas reglamentarias”, profundizó, y redobló la apuesta al señalar que hay “compañeros” que “no estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente, aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento”.

Por medio del texto emitido por “Federales: un grito de Corazón”, Quintela acusó a la facción representada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber influido en el proceso electoral para evitar que pudiera desarrollarse la interna. “Desde que un grupo de compañeros empujaron a Cristina a irrumpir en el escenario de la disputa electoral interna del partido, lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización, chicanas, caza de brujas, persecución y aprietes políticos a compañeros y compañeras de todo el país”, denunció.

“Sigo queriendo creer en que la voluntad expresada por la compañera Cristina en su carta pública de hace algunos días era verdad. Pero me cuesta creerlo a esta altura de los acontecimientos”, disparó en referencia al texto de la exmandataria donde aseguró que está "dispuesta a aceptar el desafío de debatir en unidad". Finalmente, el referente del peronismo federal mencionó: “Con dolor quiero decirles: Privatizaron el partido, pero con convicción quiero gritarles: El peronismo es de los peronistas”.



