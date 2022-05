Ampliaron la denuncia a Mayra Mendoza por presunto desvío de 535 millones de pesos a cooperativas

La denuncia por el supuesto desvío de fondos municipales contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue ampliada siguiendo la pista de su ex esposo a través de una presentación en Comodoro Py de la diputada Mónica Frade, de Juntos por el Cambio.

Mendoza había sido acusada por el fiscal Ramiro González a raíz de un supuesto beneficio de fondos desde su municipio a diversas cooperativas por un total de $535 millones. Además, el letrado pidió investigar el vínculo entre las mencionadas cooperativas y varios funcionarios quilmeños. También solicitó el pedido de imputación a la funcionaria camporista.

La semana pasada se amplió la denuncia y fue la congresista Frade quien llevó su reclamo ante la justica argumentando "un entramado societario y de relaciones, que aprovechando el status de funcionarios públicos, estarían incursos maniobras de lavado de dinero proveniente de ilícitos cometidos en la función pública y a través de ella".

Allí refleja que el 12 de septiembre de 2017 Luciano Tiranti y José Alejandro Scozzari constituyeron SUR II SRL con el objeto de "construcción y venta de inmuebles en el país y en el exterior". Aclara además que la sociedad le dio un "poder especial" a Anabella Galván (empleada municipal), Claudio Carbone (Secretario Legal y Técnico) y César Sebastián Daer, ex esposo de Mendoza y funcionario de AFIP.

"De esa sociedad, surge una primera y directa relación entre el hoy Secretario Legal y Técnico de la sra. Intendente, su ex esposo y la sra. Anabella Galvan, empleada de la Municipalidad de Quilmes", dice Frade.

Luego destaca otra vinculación y nombra a Paul Brian O'Shanghnessy, subsecretario de Producción y Empleo de Quilmes que creó "4TER S.A", constituida en febrero de este año y en la cual comparte sociedad con los mencionados Carbone, Daer y Mayra Mendoza. "El Secretario de Producción y Empleo de la gestión de Mayra Mendoza, es integrante de varias sociedades, de objetos muy diversos", dice la denuncia, y posteriormente nombra cuatro.

“Yo me autodenuncié para que los vecinos y vecinas de Quilmes sepan que la primera que está interesada en que se conozca la verdad y en poder salir a decir, y en esto confío en la Justicia, no me queda otra más que confiar en la Justicia, que se investigue, que se conozca y que se sepa la verdad", había declarado la intendenta luego de la presentación del fiscal González, la semana pasada.

También negó una imputación a raíz de esta causa, como trascendió. “Y ojalá que cuando se investigue y se sepa la verdad, también se haga tapa esa verdad, como el sábado pasado salió mi nombre en todas las portadas de diario, la mayoría nacionales, diciendo que estaba imputada en un caso de corrupción, cuando sabemos además que técnicamente no es tal, porque imputada no estoy, porque eso lo pidió un fiscal, porque lo decide un juez", sostuvo.

Qué dice la denuncia contra Mayra Mendoza

En la denuncia del fiscal González están apuntados el ex subsecretario de Hábitat de Quilmes, Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda, y también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas offshore.

Además se menciona a José Alejandro Scozzari (socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore), Romina Cangelosi (empleada municipal), Alejandro Gandulfo (jefe de gabinete municipal) y Cecilia Soler (secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes). En su denuncia, González aclaró: “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”.

Las cooperativas que la fiscalía pidió analizar son la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo LTDA; la Cooperativa de Trabajo La Estrella LTDA; Cooperativa de Trabajo para el futuro LTDA; Cooperativa de Trabajo Progreso LTDA; Cooperativa de Trabajo Hasta la Victoria Siempre I LTDA; Cooperativa de Trabajo Rubén Rodríguez LTDA; Cooperativa de Trabajo Barrio Unido LTDA; Cooperativa de Trabajo La Unión de Azul LTDA; y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero LTDA.

Según la denuncia que presentó el abogado Santiago Dupuy de Lomé, “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.

GI/fl