Alberto Fernández: "Argentina tiene la suerte o la desgracia, creo la suerte, de tener un Presidente que valora el arte"

En su segundo acto público de la jornada, antes había estado junto a Kicillof en un llamado a licitación en Ensenada, el presidente Alberto Fernández estuvo este jueves 20 de abril en Mar del Plata, donde encabezó el acto en el que se presentaron las obras de restauración de la 'Casa sobre el arroyo', construcción emblemática de la ciudad balnearia.

"La Argentina tiene la suerte o la desgracia, yo creo que la suerte, de tener un Presidente que valora mucho el arte, que consume mucho arte, que disfruta mucho de la música", dijo allí el Mandatario al hablar ante los asistentes a esa reunión, a la que llegó acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Cultura, Tristán Bauer.

Massa se reunió con Alberto Fernández en otra jornada caliente del dólar

La Casa sobre el Arroyo, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, que había estado abandonada y hasta vandalizada hace unos años, fue reacondicionado con fondos nacionales, y el el jefe de Estado destacó sobre la construcción que "hubo una Argentina que se animaba a diseñar estas cosas cuando nadie las pensaba".

Luego volvió a señalar los momentos que le tocó atravesar en su gestión, indicando que "me han tocado como Presidente cuatro años tan horribles como los que vivieron ustedes, para qué les voy mentir si no fue un problema del Presidente, fue un problema que azotó a la humanidad", recordó Fernández, al hacer alusión a la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y la sequía. "Sin embargo, se preservó el trabajo, la industria y el arte", enfatizó.

"Gobernar dos años con pandemia, un año con guerra y un año con sequía es algo que no se lo deseo ni siquiera a mi peor opositor", subrayó el jefe de Estado. En ese sentido, el mandatario expresó: "Eso no lo viví yo solo, lo vivimos todos, pero aún así nunca nos detuvimos. Aún así preservamos el trabajo, las industria, preservamos el arte. Nunca nos detuvo toda la adversidad".

"Les pido que nunca la adversidad nos detenga y que saquemos la fuerza enorme que tenemos como pueblo para seguir cuidando nuestra historia, para seguir cuidando el patrimonio cultural que tenemos", agregó Fernández, remarcándose en un comunicado de Presidencia que "las obras realizadas en la Casa sobre el Arroyo forman parte del Plan de Infraestructura Patrimonial del Ministerio de Obras Públicas, que contempla la ejecución de proyectos para la restauración, refuncionalización, preservación y puesta en valor de bienes patrimoniales, edificios y monumentos históricos".

También conocida como la 'Casa del Puente' tiene una superficie total de 450 metros cuadrados e implicó una inversión de $72 millones. Fue construida por el matrimonio argentino de arquitectos, Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge, destinada al padre de Amancio, el músico Alberto Williams.

Alberto Fernández fue invitado a la coronación de Carlos III pero solo irá el embajador Figueroa

Lo curioso fue que cuando empezó a hablar de la casa, el Presidente señaló "había un programa que me gustaba mucho, que se llamaba Desde el llano”, apuntando al ciclo político de TN que conduce desde hace dos décadas Joaquín Morales Solá, un habitual crítico del Gobierno. Apenas se dio cuenta de ese error, Fernández se corrigió: "No, no era Desde el llano, era En el Camino", ironizando para salir del paso que "Desde el llano me gustaba menos”.

La aclaración sobre En el Camino agregó que "es un programa maravilloso que recorre el país mostrando lugares”, pero ese dato también dejó un costado polémico, porque el histórico conductor de ese sobre el programa de TodoNoticias fue Mario Markic, que dejó esas tareas televisivas para lanzarse a la arena política en Santa Cruz, como candidato opositor al kirchnerismo.

Alberto Fernández: "Vale la pena estar vivo, es muy lindo todo esto"

Contó entonces que le había pedido al ministro Katopodis que se pusiera en valor a la emblemática construcción marplatense, a la que consideró "una de las obras de arquitectura de arte moderno más importantes del mundo",

Y luego, emocionado, destacó que "disfruté de la soprano marplatense que nos impactó con su voz, y disfruté de la nieta de Alberto Williams y de su bisnieto, que nos trajo el folclore que se cantaba en esa casa".

"Por eso, como decía Héctor Alterio en alguna película: ¡la pucha que vale la pena estar vivo!, es muy lindo, demasiado lindo todo esto!", concluyó Alberto Fernández.

HB