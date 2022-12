Mario Secco: "Si Cristina no es candidata estamos al horno"

Tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner participó de una reunión junto a 55 dirigentes aproximadamente en la localidad de Ensenada, organizada por el intendente, Mario Secco. El jefe comunal indicó que "todos sabíamos que la iban a condenar" en la causa llamada Vialidad, la cual él considera que es "un mamarracho histórico".

"No hay un mamarracho más grande en la Justicia que lo que hicieron con Cristina. Había que condenarla y había que llevarla a esa situación", aseveró en diálogo con El Semáforo, por AM1350 Radio Buenos Aires. Para Secco, "Cristina es la que enfrenta un poder mediático, un Poder Judicial, un poder económico. Es la voz cantante de todo un grupo que reacciona al avance que están haciendo estas mafias en la Argentina".

El intendente bonaerense sostuvo que a la Vicepresidenta la quisieron asesinar y ahora la condenaron porque "es ella quien enciende la luz de una gran parte de los argentinos".

Internas en el Frente de Todos

Consultado acerca de si se notan las diferencias entre los dirigentes peronistas y los que responder al kirchnerismo dentro de la coalición oficialista, Secco declaró: "El enojo de Cristina también viene porque muchos se hacen los tontos. El enojo de Cristina es por aquellos que siempre se benefician cuando gobierna el kirchnerismo, y después cuando tienen que jugar son unos bailarines profesionales. Son los que van a veces a algunos medios de comunicación y para quedar bien no hablan de las causas que nosotros defendemos tanto".

"También hay un mensaje para ellos. El kirchnerismo le dio un mandato de Néstor, dos de Cristina... Cristina lo pone a Alberto (Fernández) y se pone ella porque sabía que si no iba ella de vicepresidenta no le trasladaba los votos a Alberto para que pueda ser presidente, y todos sabemos que Alberto nunca hubiese sido presidente si no hubiese sido por Cristina", añadió.

La reunión de Cristina Kirchner en Ensenada tras su condena

Luego de que la titular del Senado confirmara que no se va a postular como candidata en las elecciones presidenciales de 2023, el jefe comunal fue contundente: "Tiene que jugar ella". En esa línea, apuntó con dureza a algunos integrantes del Frente de Todos: "Los que critican tanto a Cristina a ver que hacen...".

Sobre la reunión con la Vicepresidenta en Ensenada, Secco aclaró: "Nosotros somos un grupo y ella vino a comer con ese grupo. No tiene nada de malo. Nos reunimos siempre de una manera que no se filtran las discusiones, que no se filtran fotografías".

Cristina presidenta

"El clamor de Cristina presidenta está hace rato. Van a seguir cantando Cristina presidenta por más que pida que desactiven un operativo clamor. El amor que le tiene Argentina no se lo saca nadie. Es ella y no se puede cambiar, no crean que ella se corre y que otro dirigente toma el bastón de mariscal y tiene todos los votos de Cristina. O es ella o estamos en el horno", concluyó hablando de cara a las próximas elecciones.