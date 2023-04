La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la dolarización que propone Javier Milei, pidió la revisión del acuerdo con el FMI y se refirió a la corrida cambiaria de esta semana, durante su "clase magistral" en el Teatro Argentino de La Plata.

La ex presidenta dio una clase magistral en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, donde la vicepresidenta brindará una charla magistral titulada: "27 de abril 2003-2023. La Argentina circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”.

“Esta semana tuvimos una corrida cambiaria. El Banco Central intervino en la administración del tipo de cambio con reservas, algo que no se podía hacer porque el acuerdo con el FMI prohibía que el BCRA interviniera en el mercado para evitar una corrida”, señaló la vicepresidenta, en clara referencia a la orden dada por el ministro Sergio Massa al presidente de la autoridad monetaria.

El economista que inspiró a Javier Milei calculó cuanto puede valer un sueldo si se dolariza la economía

"No estoy hablando de la regulación y administración cambiaria como una virtud, simplemente el problema es que cuando no hay regulación, tenemos formación de activos en el exterior muy importante y cuando hay regulación tenemos brecha".

"Tuvimos 12,5 años adminsitrando el país, pero no estaba el FMI, teníamos libertad en las herramientas para gobernar".

“Hoy el capitalismo ya no es una ideología es el modo de producción más eficiente, se vienen momentos en que tendremos que estar preparados para grandes cambios, habrá que ver quien manda en ese proceso, si se lo dejamos a los mercados, o el Estado vuelve a tomar ese control"

Dolarización

La vicepresidenta se refirió al plan de dolarización que propone el diputado Javier Milei, comparándolo con el plan de convertibilidad de la década del ’90 que estalló en 2001.

"La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, destacó.

“La convertibilidad fue una idea o solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía (Domingo Cavallo), de ojitos claros, que ahora también tiene discípulo en otro de ojitos claros, pero este tiene pelo y no es calvo”, indicó en clara referencia al diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei.

“La convertibilidad fue sostenida por los dólares de las privatizaciones y, cuando se acabaron, con los dólares del endeudamiento que la Nación tomaba para sostener la base monetaria. La convertibilidad le explotó a otro gobierno. Terminó como empezó, con la captura de los plazos fijos y todos los despósitos. Salió la gente a la calle, muertos violencia, represión”, agregó.

Según CFK, “la dolarización es mucho peor que la convertibilidad. De la convertibilidad salimos y miren lo que pasó. Imagínese un país en el cual se carezca de política monetaria y cambiaria”.

Críticas al acuerdo con el FMI

La vicepresidenta no ahorró críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El FMI fue protagonista de los peores momentos que se vivieron durante la democracia en materia económica y de condicionalidades. El acuerdo que se firmó es inflacionario. Es una política enlatada que aplica para todos los países”, cuestionó la vicepresidenta”.

Y añadió: “El FMI apoyó la convertibilidad y miren cómo terminamos, un gobierno constitucional terminó, cinco presidentes, muertos en la calle, miseria, represión, dolor. Es necesario revisar esas cláusulas de ese acuerdo. No ha sido bueno el resultado”.

“Es necesario revisar, nadie dice que no haya que pagar. Queremos que se revisen las condicionalidad y en el futuro discutir que las sumas que se paguen atadas al superávit comercial, que son los únicos dólares que producimos”.

Fernández de Kirchner ponderó la intevención del Banco Central para contener la disparada de los dólares financieros y el “blue”.

LM