Acuerdo de precios y salarios | Sergio Massa "sabe que esta es su última bala de plata"

El ministro de Economía Sergio Massa se reunirá este fin de semana con sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales para alcanzar un acuerdo de precios y generar una estabilidad en la economía tras los aumentos del dólar y de la inflación.

En este contexto, el Editor de Economía Política en Perfil, Ariel Maciel comentó a este medio que, "no es una mesa para la foto, no es una mesa sencilla". Es una mesa de diálogo social porque "ahí Massa va a establecer que si no se llega a un buen funcionamiento con esta mesa, la situación social va a ser muy difícil de manejar desde el punto de vista político".

En este sentido, el periodista explicó que se buscará una mediación con los empresarios que necesitan aumentar, porque sus costos subieron y la inercia inflacionaria es cada vez mayor. La tarea de Massa será acordar y conciliar entre las necesidades de todos los sectores.

No obstante, mientras esto sucede "hay una comitiva que dialogará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que tendrá mucho de lo que se está hablando", informó Maciel. Es decir que, "le quieren llevar al FMI una discusión que tampoco va a ser sencilla", dijo.

Para el entrevistado, el ministro de Economía es hoy el principal candidato del Frente de Todos para las próximas elecciones presidenciales, aunque "sabe que esta es su última bala de plata". "Sergio Massa se está jugando su futuro político y tiene el campo libre para poder hacerlo. "Ayer estuvo con la CGT que lo prefiere como candidato, sino es Massa es Cristina Kirchner".

El acto de Cristina Kirchner

Respecto al acto de Cristina Kirchner, el entrevistado dijo que, "se espera que insista con la lógica de la proscripción e intentará seguir presionando sobre la cuestión judicial". También explicó que no habrá definiciones sobre si la vicepresidente se postula o no a las próximas elecciones pero "dará señales sobre la cuestión de que el acuerdo con el FMI es insostenible", indicó.

En la misma línea, Maciel dijo que se espera un espaldarazo entre Sergio Massa y el kirchnerismo donde Cristina de dará el visto bueno a la intervención de los mercados para frenar la corrida. Pero, una de las principales diferencias dentro del Frente de Todos se da entorno al FMI, el kirchnerismo quiere romper cualquier tipo de acuerdo, mientras que Massa pretende más desembolsos y modificaciones en el acuerdo.