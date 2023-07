UxP, sin lanzamiento y encerrados en la gestión para ocultar las internas

La lista de Unión por la Patria no termina de ordenar a un oficialismo que no puede reunir a todos sus dirigentes para hacer el lanzamiento oficial de sus candidatos. La excusa es la gestión, pero un acto de presentación mostraría las internas que la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi busca dejar atrás. Con la provincia de Buenos Aires como epicentro del conflicto, los dirigentes encontraron un atajo: presentarse en actos locales en los que no deban justificar ausencias.

“El quilombo lo tienen ustedes en Buenos Aires, no nos traigan a nosotros sus peleas”, le dijo uno de los gobernadores a Alberto Fernández cuando comenzaba la negociación por una boleta única en el tramo presidencial. Y esto se ve reflejado en el inicio de la campaña, ya que Sergio Massa y Agustín Rossi no pudieron presentarse en sociedad y junto a toda la dirigencia del ahora llamado Unión por la Patria. ¿Dejar afuera a Cristina Kirchner o a Alberto Fernández? ¿Máximo Kirchner está dispuesto a mostrarse al lado de Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero? ¿Los intendentes que debieron aceptar internas también se bancan tener a su enemigo político al lado? Fueron algunas preguntas que surgieron en el desordenado comando de campaña oficial que tiene Antoní Gutiérrez-Rubí como cabeza.

El consultor catalán, que viene mostrando creatividad y relato en la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, también encontró una respuesta para esquivar los cruces internos: gestión, gestión y gestión. De lunes a viernes, los funcionarios y candidatos deben mostrarse abocados a la función pública y solo los fines de semana pueden participar de algún lanzamiento de su tropa. No habrá grandes actos de campaña hasta el 19 de julio, día que comienza la prohibición de actos públicos “susceptibles de promover la captación del sufragio”. Con esto, se buscará ganar tiempo a las heridas que dejó el cierre de listas. Quizás en 20 días, las partes acepten mostrar una foto de unidad.

Mientras tanto, los distintos candidatos se podrán mostrar –sobre todo los fines de semana– acompañando a distintos postulantes distritales. Lo de hoy es una muestra: hay actividad en Merlo, Quilmes, Hurlingham y San Vicente. Un prototipo de esto fue Lomas de Zamora. El lanzamiento de Federico Otermín a la intendencia logró reunir por primera vez al candidato a la presidencia, Sergio Massa con Eduardo “Wado” De Pedro (postulante a Senador), Máximo Kirchner (candidato a diputado), Axel Kicillof y Verónica Magario, que van por la reelección. No fue necesario justificar ausencias como la de la número dos en la boleta de diputados, Victoria Tolosa Paz.

La ministra de Desarrollo Social y candidata ya está acostumbrada a estos desplantes y lo vivió, por ejemplo, en el cierre electoral 2021. Minutos antes de comenzar el acto en Merlo, Antoní Gutiérrez-Rubí le avisó que, a pesar de ser quien encabezaba la lista de diputados, no haría uso de la palabra. Al igual que ahora, todo estaba bajo supervisión de Santiago “Patucho” Álvarez. Después de una fuerte discusión decidió dar su discurso pero apenas habló, el kirchnerismo comenzó a cantar por CFK, por lo que la entonces candidata debió hacer silencio. Cuando consiguió seguir, hicieron subir al escenario a un nene para que le entregara una bandera argentina a la vicepresidenta. Tolosa Paz se terminó resignando: la centralidad y las cámaras se las llevó la vicepresidenta.

Pero en la provincia de Buenos Aires el desorden llega también a las listas distritales (ver página 9) y a las boletas por los legisladores provinciales. “Si querés saber los nombres de los candidatos a legisladores tenés que tener habilitados tus datos biométricos en el quinto piso de calle 54 en La Plata”, explica un experimentado dirigente bonaerense que nunca vivió un cierre de listas como el del último 24 de junio. Lo que dice es así de real: son pocos los que pueden acceder a las listas para ocupar las bancas en la legislatura bonaerense y la junta partidaria aún no las da a conocer. Los candidatos estuvieron firmando las planillas hasta el sábado pasado a las 4 AM, pero algunos temen cambios.

Máximo Kirchner concentró el armado en la provincia de Buenos Aires. Sin representantes en la boleta presidencial, el diputado y presidente del PJ bonaerense se encargó de completar el resto de los tramos con leales. Se prepara para la resistencia y eso quedó en claro también en algunas conversaciones que mantuvo al ofrecer lugares en las listas. “Tenés que agarrar por los fueros”, le dijo a un dirigente bonaerense cuando le preguntó si le “servía el esquema” que había armado para que pueda ingresar a la Cámara de Diputados. Sabe que no importa si en esta gestión no hubo hechos de corrupción como le gusta remarcar a Alberto Fernández. Si gana Juntos por el Cambio, asegura que encontrarán la manera de perseguirlos.

El diputado debe afrontar y ordenar en plena campaña el malestar dentro del peronismo por los cierres que volvieron a dejar desconentos a varios, pero también las discusiones que se dan al interior del kirchnerismo.