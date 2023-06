El periodista Alejandro Gomel informó acerca de la expresión que tuvo Victoria Tolosa Paz, luego de lo que fue el cambio rotundo en los nombres de las precandidaturas presidenciales, y las listas de Unión por la Patria, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

"Lo que pasó el viernes fue muy gráfico, parimos la unidad pero fue un parto con contracciones y dolor. Hubo muchos sueños rotos de quienes confiaron en Daniel Scioli y en mí como candidatos", fueron las palabras de Victoria Tolosa Paz, tras el anuncio de Sergio Massa y Agustín Rossi como fórmula de Unión por la Patria.

A su vez, también dijo: "Cristina Kirchner no me pegó un palito, me pegó un palazo y dolió".

Tolosa Paz le respondió a Cristina Kirchner: "Fue un palazo frontal"

Una vez más, los heridos que dejó el cierre de campaña y la palabra de la Vicepresidenta este lunes, que no pasó desapercibida para la funcionara nacional, quien aspiraba a competir contra Axel Kicillof por la gobernación bonarense.

BL JL