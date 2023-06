El exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, hizo foco en la demanda de la sociedad. "Las propuestas para el sector mayoritario las tenemos nosotros, lo demás es todo sectorial", expresó. A su vez, en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9), elogió a Gabriel Katopodis: "Él es el mejor ministro de la actual gestión, tiene una gran vocación política".

¿Podrías hacer un balance de la bajada de la candidaturas de Wado de Pedro y de Scioli?¿Qué opinás de las explicaciones de la vicepresidenta?

En todo cierre de listas estas situaciones comunes. Lo destacable es que, a pesar de las diferencias, logramos encontrar ese espacio de unidad. Hay que estar juntos para evitar ciertos riesgos manifiestos que propone la oposición.

Me preocupa que digan que las universidades públicas sobran en el Conurbano, que digan se van a vender órganos o que haya sectores que propongan para minorías, como eliminar planes sociales de un golpe.

¿No hubiera sido más fácil que compitieran los candidatos solo en la fórmula presidencial y en todas las demás vayan los mismos candidatos para todas las listas para evitar conflictos internos en cada uno de los distritos?

No está mal que en donde no se pueda sintetizar, la sociedad pueda definir. Todos los días me esfuerzo en resolver problemas. Por ejemplo, en 2013 presentamos un proyecto de ley en el Parlamento nacional y hoy se convirtió en una universidad pública en Hurlingham que tiene más de 38 mil alumnos.

Además, creamos dos hospitales y hoy estamos construyendo uno exclusivo para adultos mayores con inversión del Gobierno Nacional que lo está llevando adelante el municipio.

Hay que salir un poco de la agenda de la política y enfocarse en los problemas de la gente. Hay deudas aún, como la inflación y los salarios. A partir de ahora vamos a fortalecer a esta fórmula, Massa es uno de los más talentosos de nuestra generación, conoce el Estado Nacional como nadie.

Al comienzo de este periodo presidencial tuviste conflictos con La Cámpora. ¿Cuál es tu propia visión de su evolución?¿Qué le aportó al peronismo?

Es un espacio de compañeros que genera constantemente debate político. De todas maneras, ningún vecino me pregunta por la interna del peronismo, cuando hago la recorrida por los barrios de mi localidad, hay enojo por las peleas de la política.

Según el termómetro de la calle que tenés en Hurlingham, ¿cuánto va a sacar Milei por allí?

Los vecinos de Hurlingham no me hablan de Milei porque soy el dirigente político más cercano a la sociedad, conmigo es la demanda permanente.

Cuando me dicen, por ejemplo, que hay un problema de inseguridad en la cuadra, no me gusta responsabilizar al Gobierno Nacional. Primero porque me van a decir que lo resuelva yo, por algo me votaron. Y segundo porque hay fondos y recursos que articulamos con el gobierno provincial para atender estos problemas.

Hay una dinámica cotidiana de problemas de vecinos que vienen al municipio, temas vinculados a la salud pública y a la seguridad. En la 1750 manzanas habrá una cámara o una alarma para que se sientan cuidados. Las propuestas para el sector mayoritario las tenemos nosotros, lo demás es todo sectorial, planteado a partir de un discursos público represor.

Alejandro Gomel (AG): Mario Ishii afirmó que “La Cámpora cerró las listas a dedo y de espalda a los compañeros”. Incluso alguien tan representativo de la Provincia, como Gabriel Katopodis, quedó muy relegado. ¿Faltó un poco de apertura para que haya más sectores?

Mario Ishii es de los intendentes con más experiencia y trabajo que tiene el Conurbano, obviamente respeto su opinión.

En cuanto a Katopodis, habría que preguntarle a él respecto del cierre de listas. Él es el mejor ministro de la actual gestión, tiene una gran vocación política. Ahora es mirar adelante, apuntando a propuestas de construir un modelo productivo.

En mi primer mandato en Hurlingham, coincidí con el gobierno de Macri, y vi volar por los aires la matriz productiva del Conurbano y las Pymes. No se cuidó la producción nacional e incluso tuvieron que cerrar clubes de barrios a causa de los tarifazos.

