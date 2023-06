Matías Kulfas: "Voy a votar a Massa y Agustín Rossi”

El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien fue eyectado de su cargo tras el escándalo por el gasoducto Néstor Kirchner en junio de 2022, señaló que sigue siendo optimista respecto a la marcha de la economía y anticipó su opción para las elecciones: "Voy a votar a Sergio Massa y Agustín Rossi, sin duda".

En diálogo con Futurrock el ex funcionario también habló sobre el exprecandidato Daniel Scioli: "Tenemos diferentes perfiles, él es un dirigente político, yo estoy un poco más vinculado a lo técnico, pero compartimos algunas ideas respecto a lo productivo, al modelo de país", afirmó. "Estábamos conversando con Daniel sobre ideas y proyecto de cara a lo que iban a ser las PASO", agregó.

En relación a su salida del gabinete, y la baja de Scioli para las PASO, Kulfas fue consultado sobre el trato entre los dirigente de la actual UP. "Esta claro que en los últimos años hay situaciones que a veces tienen que ver con diferencias de enfoque y otras que no se resuelven de la mejor manera en el gobierno", comentó. Y sumó: "No estoy en contra del debate de ideas, pero creo que hubo una interna en detrimento de la gestión".

Matías Kulfas: su libro que el kirchnerismo nunca soportó, su última entrevista y el off que lo sepultó

"Es la etapa final del gobierno y es un momento difícil, y esta gestión enfrentó muchos flagelos, quizá como ningún otro antes", señaló el exministro cuando lo consultaro sobre la posibilidad de este gobierno de "acomodar" alguna variable macroeconómica que impacte socialmente.

De la mano con esto, Kulfas afirmó: "Me parece que el escenario futuro es promisorio, soy optimista". Pero agregó una precisión: "Te faltan 20 mil millones de dólares como para tomar una medida de impacto a corto plazo".

El exfuncionario aseguró que no habla con el presidente Alberto Fernández "desde el año pasado".

LT.